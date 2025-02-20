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Город «Продукция может быть небезопасной»: в работе ярославских кафе нашли нарушения. Список

«Продукция может быть небезопасной»: в работе ярославских кафе нашли нарушения. Список

В Россельхознадзоре опубликовали итоги масштабной проверки

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7 комментариев
В работе 11 кафе нашли нарушения специалисты Россельхознадзора | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ работе 11 кафе нашли нарушения специалисты Россельхознадзора | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В работе 11 кафе нашли нарушения специалисты Россельхознадзора

Источник:

11 кафе на территории Ярославской области работали с нарушениями. Об этом свидетельствуют итоги проверки Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям.

— Владельцы заведений: «Mangal № 1», «Shaurma halal 1», «Шашлык ка», «Одно мясо», «Донер кебаб», «Хитрый лис» осуществляют организацию общественного питания без регистрации в системе ФГИС «ВетИС» «Цербер», а также не оформляют ветеринарные сопроводительные документы в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», таким образом, закупают сырье, готовят и продают продукцию и не попадают под государственный контроль, а значит, есть основания полагать, что продукция может быть небезопасной и некачественной, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Собственникам выданы предостережения. Как указали в ведомстве, регистрация в системе ФГИС «ВетИС» обязательна для организаций, работающих с продуктами животноводства. Это требование закреплено законом РФ.

Ранее в регионе также обнаружили кафе в Ростове Великом, где посетителей кормили опасным мясом.

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Мясо Нарушение Россельхознадзор Кафе Проверка
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Комментарии
7
Гость
1 час
Принципиально не покупаю у ценных специалистов а так же не пользуюсь их услугами
Гость
2 часа
Всего 11? Да их гораздо больше! Проверьте все забегаловки в Дзержинском районе. Уверен, все без регистрации работают
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