«Продукция может быть небезопасной»: в работе ярославских кафе нашли нарушения. Список

В работе 11 кафе нашли нарушения специалисты Россельхознадзора Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











11 кафе на территории Ярославской области работали с нарушениями. Об этом свидетельствуют итоги проверки Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям.

— Владельцы заведений: «Mangal № 1», «Shaurma halal 1», «Шашлык ка», «Одно мясо», «Донер кебаб», «Хитрый лис» осуществляют организацию общественного питания без регистрации в системе ФГИС «ВетИС» «Цербер», а также не оформляют ветеринарные сопроводительные документы в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», таким образом, закупают сырье, готовят и продают продукцию и не попадают под государственный контроль, а значит, есть основания полагать, что продукция может быть небезопасной и некачественной, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Собственникам выданы предостережения. Как указали в ведомстве, регистрация в системе ФГИС «ВетИС» обязательна для организаций, работающих с продуктами животноводства. Это требование закреплено законом РФ.