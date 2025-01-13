НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Загорелся туристический объект
Изнанка самого красивого села
Вспыхнул жилой дом
Кому стоит покупать квартиру
Почему не уезжают из домов-развалюх
Ярославец на Мадагаскаре
Какие дороги отремонтируют
Поножовщина на Кирова
Гуляем по роскошному району
Денежные вакансии
Здоровье В Ярославской области жителей кормили шашлыками и шаурмой из опасного мяса

В Ярославской области жителей кормили шашлыками и шаурмой из опасного мяса

Общепиты привлекли к ответственности

466
3 комментария

В Ростове Великом шаурму и шашлыки готовили из опасного мяса

Источник:

В Ростове Великом Ярославской области шашлык и шаурму готовили из опасного мяса. К такому выводу пришли в Россельхознадзоре после проверки четырех заведений общепита в конце 2024 года.

— Общепит в Ростове Ярославской области небезопасен, — сообщают в ведомстве. — В ходе совместных проверок были выявлены нарушения установленных требований ветеринарного законодательства РФ.

Как сообщили в Россельхознадзоре, на хранении и реализации было выявлено 56 килограммов халяльного мяса курицы без документов.

Халяльное мясо — мясо животных, которых забили по особым правилам, предписанным исламской религией.

— Также в одной торговой точках в двух холодильных установках на шампурах, размещённых на подносах, находилось охлаждённое мясо птицы (курица), куриный шашлык, шашлык из говяжьего фарша и мясо говядина порционными кусочками в отсутствии маркировки с указанием наименования продукции, даты производства, срока годности и производителя, — добавили в ведомстве.

По итогам проверки владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности.

— Согласно информации компонентов «Цербер» и «Меркурий» ФГИС «Ветис», трое индивидуальных предпринимателей в системе не зарегистрированы, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. — На площадке четырех торговых точек подконтрольная продукция не оформлена, следовательно, индивидуальные предприниматели для приготовления пищи людям — шаурмы и шашлыков — используют продукцию, представляющую опасность для здоровья человека.

Напомним, что в конце декабря 2024 года ярославцев предупредили о шпротах с ботулизмом под популярной маркой. Подробнее — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Опасное мясо Опасная еда Еда Мясо Проверка Россельхознадзор
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
31 минута
из чего не сделают и какую дрянь не положат скрепные люди купят и съедят всё, отсутствие самоуважения и привычки думать
Гость
22 минуты
Прекращайте есть это гойское хрючево. Ешьте дома или в ресторанах местных людей, которые не соскочат в случае чего на родину
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление