В Ярославской области жителей кормили шашлыками и шаурмой из опасного мяса

В Ростове Великом шаурму и шашлыки готовили из опасного мяса Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Ростове Великом Ярославской области шашлык и шаурму готовили из опасного мяса. К такому выводу пришли в Россельхознадзоре после проверки четырех заведений общепита в конце 2024 года.

— Общепит в Ростове Ярославской области небезопасен, — сообщают в ведомстве. — В ходе совместных проверок были выявлены нарушения установленных требований ветеринарного законодательства РФ.

Как сообщили в Россельхознадзоре, на хранении и реализации было выявлено 56 килограммов халяльного мяса курицы без документов.

Халяльное мясо — мясо животных, которых забили по особым правилам, предписанным исламской религией.

— Также в одной торговой точках в двух холодильных установках на шампурах, размещённых на подносах, находилось охлаждённое мясо птицы (курица), куриный шашлык, шашлык из говяжьего фарша и мясо говядина порционными кусочками в отсутствии маркировки с указанием наименования продукции, даты производства, срока годности и производителя, — добавили в ведомстве.

По итогам проверки владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности.

— Согласно информации компонентов «Цербер» и «Меркурий» ФГИС «Ветис», трое индивидуальных предпринимателей в системе не зарегистрированы, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. — На площадке четырех торговых точек подконтрольная продукция не оформлена, следовательно, индивидуальные предприниматели для приготовления пищи людям — шаурмы и шашлыков — используют продукцию, представляющую опасность для здоровья человека.