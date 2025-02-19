У ярославца отобрали машину из-за долгов по коммуналке: сколько он не платил

У должника была изъята машина Источник: УФССП России по Ярославской области











18 февраля в Ярославле мужчина лишился автомобиля «Хонда» из-за долгов. 54-летний ярославец накопил задолженность в размере 157 тысяч рублей по коммунальным платежам.

— Управляющая компания обратилась в суд, а затем и к судебным приставам с целью принудительного взыскания денежных средств за предоставленные услуги, — сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы Фрунзенского и Красноперекопского районов установили, что у должника есть авто. Японская иномарка была арестована и отправлена на специализированную стоянку.

— Арест автомобиля является одной из мер принудительного исполнения, направленных на обеспечение погашения задолженности. В случае неуплаты в установленные сроки транспортное средство может быть реализовано на торгах в счет погашения долга, — напомнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.