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Город У ярославца отобрали машину из-за долгов по коммуналке: сколько он не платил

У ярославца отобрали машину из-за долгов по коммуналке: сколько он не платил

Авто изъяли приставы

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11 комментариев
У должника была изъята машина | Источник: УФССП России по Ярославской областиУ должника была изъята машина | Источник: УФССП России по Ярославской области

У должника была изъята машина

Источник:

18 февраля в Ярославле мужчина лишился автомобиля «Хонда» из-за долгов. 54-летний ярославец накопил задолженность в размере 157 тысяч рублей по коммунальным платежам.

— Управляющая компания обратилась в суд, а затем и к судебным приставам с целью принудительного взыскания денежных средств за предоставленные услуги, — сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы Фрунзенского и Красноперекопского районов установили, что у должника есть авто. Японская иномарка была арестована и отправлена на специализированную стоянку.

— Арест автомобиля является одной из мер принудительного исполнения, направленных на обеспечение погашения задолженности. В случае неуплаты в установленные сроки транспортное средство может быть реализовано на торгах в счет погашения долга, — напомнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Ранее стало известно, что делают с изъятыми автомобилями. Судебные приставы устраивают торги имущества должников. Там, кроме машин можно приобрести технику, земельные участки и даже квартиры.

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Автомобиль Долги Нарушение Приставы
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Комментарии
11
Гость
1 час
Абхазии Приднестровью газ электричество итд Бесплатно и ещё деньги впридачу, другим братским странам наши природные богатства отдают за их фантики или за Спасибо а нам вот это , конфискация жилья и тюрьма по плану
Гость
53 минуты
Как-то они непоследовательны... Кому-то за штраф в 500р через неделю все счета блокируют, а кому-то сотни тысяч долгов накопить дают.
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