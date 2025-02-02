Иномарки дешевле миллиона: судебные приставы устроили распродажу автомобилей в Ярославле

Приставы распродают имущество должников в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судебные приставы довольно часто устраивают распродажу имущества должников. На подобных торгах можно приобрести дорогостоящие вещи по цене ниже рыночной. Среди лотов встречаются техника, земельные участки, автомобили и даже квартиры.

В этом материале рассказываем, какие машины продают приставы в Ярославской области.

Начальные цены указаны без учета НДС.

Chevrolet Cruze дешевле миллиона

Автомобиль Chevrolet Cruze 2015 года выпуска продают по первоначальной цене в 837 тысяч 287 рублей. Государственный номер — Е303КР76, идентификационный номер (VIN) XUFJF3559E3601697. Машина находится в Ярославле на улице Некрасова, 41. Собственник иномарки — Сурма В. А. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 15% от начальной цены — 125 тысяч 593 рубля. На популярном сайте по продаже авто цены на подобные машины доходят до одного миллиона 120 тысяч рублей.

Volkswagen Polo 2012 года

На торгах будут искать нового хозяина Volkswagen Polo 2012 года выпуска. Государственный номер машины — У493ЕН76, идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ61ZCG055940. Автомобиль находится в Ярославле на улице Чайковского, 47. Собственник — Ковалик Т. В. На иномарку установили начальную цену в 549 тысяч 900 рублей. Для участия нужно внести задаток в 82 тысячи 485 рублей. На сайтах по продаже машин с пробегом цены на подобные иномарки варьируются от 550 тысяч до миллиона рублей.

Lada Largus 2020 года

Lada Largus 2020 года выпуска оценили в 533 тысячи 205 рублей. Госномер — М963НР76, идентификационный номер (VIN) XTARS045LL1276911. Автомобиль расположен в Ярославском районе, деревне Ноготино на Дорожной улице, 10а.

— Примечание: коррозия по корпусу, — говорится в объявлении.

Собственник имущества — Алиев Р. М. Задаток для участия в аукционе составит 79 тысяч 980 рублей. На тематических сайтах такие автомобили отечественного производства можно найти по цене от 790 тысяч рублей, но чаще они близятся к миллиону.

Nissan Murano 2011 года

Старенькую иномарку Nissan Murano 2011 года выпуска планируют продать минимум за 767 тысяч 805 рублей. Государственный номер машины — К238ВН76, идентификационный номер (VIN) Z8NTANZ51BS004170. Кроссовер находится в Ярославле на Московском проспекте, 112а. Собственник имущества — Давыдова Н. И. Нужен задаток в 115 тысяч 170 рублей. Цены на подобные авто с пробегом в основном начинаются от миллиона рублей.

Volkswagen Passat 1997 года в залоге

Автомобиль Volkswagen Passat 1997 года выпуска оценили в 228 тысяч 868 рублей. Госномер — A366XP76, идентификационный номер (VIN) WVWZZZ3BZWP028982. Машина находится в Ростовском районе, селе Пужбол, 34.

В объявлении предупреждают, что на машина в залоге у ООО МК «Онлайнер». Собственник авто — Кузнецов В. Е. Иномарка красного цвета, у нее отломан кусок переднего бампера, правый задний фонарь лопнут. Сумма задатка — 34 тысячи 330 рублей. В интернете объявления о продаже подобных седанов можно найти по цене от 200 тысяч рублей.

ГАЗ 2007 года без аккумулятора

Грузовик ГАЗ 37051С 2007 года выпуска продают за 290 тысяч 615 рублей. Государственный номер — Р350АВ76, идентификационный номер (VIN) XSJ37051C70004098. Машина находится в Ростове Великом на Савинском шоссе, 23а, стоянка АТП.

Грузовик в залоге у банка. Собственник имущества — Акопян А. А.

Сама машина белого цвета с коррозией по всему кузову, аккумулятора нет. Задаток для участия в торгах — 43 тысячи 592 рубля. Подобные автомобили продают с рук по цене от 450 тысяч рублей.