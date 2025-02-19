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Город Стало известно, когда начнут благоустраивать Петропавловский парк Ярославля

Стало известно, когда начнут благоустраивать Петропавловский парк Ярославля

Власти рассказали, что работы будут проведены в три этапа

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4 комментария
Благоустройство Петропавловского парка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБлагоустройство Петропавловского парка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство Петропавловского парка

Источник:

В мэрии назвали этапы благоустройства Петропавловского парка в Ярославле. Работы должны начать уже в апреле.

— Проект благоустройства Петропавловского парка прошел слушания на общественной палате Ярославля и на координационном совете Красноперекопского и Фрунзенского районов, вобрал в себя все предложения и корректировки от экспертов, архитекторов и историков, а также от местных жителей, — сообщили в администрации города 19 февраля.

Напомним, что весной 2024 года в Ярославле проводилось голосование по выбору территории на благоустройство. Максимум голосов набрал Петропавловский парк в Красноперекопском районе. За него отдали свои голоса около 32 тысяч ярославцев. 

Работы по благоустройству парка будут разделены на три этапа:

  • первый этап — очистка территории парка от валежника и поросли;

  • второй этап — отсыпка дорожек, установка лавочек, урн и скамеек, воссоздание исторического облика беседки;

  • третий этап — обустройство освещения и камер видеонаблюдения — проектируется. К работам приступят после получения разрешений от контролирующих органов.

Ранее мэр Артем Молчанов сообщал, что в парке хотят установить смотровую площадку. Подробнее о планах — читайте в этом материале.

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Комментарии
5
Гость
15 минут
А плитка?
Гость
11 минут
Китайцы за это время построят город и он будет дешевле и долговечнее
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