Стало известно, когда начнут благоустраивать Петропавловский парк Ярославля

Благоустройство Петропавловского парка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мэрии назвали этапы благоустройства Петропавловского парка в Ярославле. Работы должны начать уже в апреле.

— Проект благоустройства Петропавловского парка прошел слушания на общественной палате Ярославля и на координационном совете Красноперекопского и Фрунзенского районов, вобрал в себя все предложения и корректировки от экспертов, архитекторов и историков, а также от местных жителей, — сообщили в администрации города 19 февраля.

Напомним, что весной 2024 года в Ярославле проводилось голосование по выбору территории на благоустройство. Максимум голосов набрал Петропавловский парк в Красноперекопском районе. За него отдали свои голоса около 32 тысяч ярославцев.

Работы по благоустройству парка будут разделены на три этапа:

первый этап — очистка территории парка от валежника и поросли;

второй этап — отсыпка дорожек, установка лавочек, урн и скамеек, воссоздание исторического облика беседки;

третий этап — обустройство освещения и камер видеонаблюдения — проектируется. К работам приступят после получения разрешений от контролирующих органов.