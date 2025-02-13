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Город Не могли оплатить покупки и вызвать такси: в Ярославле произошел массовый сбой мобильного интернета

Не могли оплатить покупки и вызвать такси: в Ярославле произошел массовый сбой мобильного интернета

Что известно о причинах

2 731
24 комментария
В Ярославле произошел массовый сбой в работе мобильного интернета | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле произошел массовый сбой в работе мобильного интернета | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле произошел массовый сбой в работе мобильного интернета

Источник:

Массовый сбой в работе мобильного интернета произошел в Ярославле утром 13 февраля. Судя по сообщениям горожан в соцсетях, проблемы коснулись практически всех мобильных операторов связи. Интернет не работал примерно с 4 до 8 часов. Из-за этого жители столкнулись с определенными трудностями

— Не смог купить выпечку по карте в пекарне. Не оплатить было в двух местах, — пожаловался читатель 76.RU Кирилл.

У кого-то проблемы оказались серьезнее.

— Вернула билет на поезд, так как в 6 утра не работало ни одно приложение такси, — сообщила в группе «Подслушано в Ярославле» Мария Никитина.

Официальных комментариев по ситуации нет. Однако неофициально источники 76.RU пояснили, что сбой не был связан с проблемами непосредственно в работе сотовых операторов или поломками оборудования. Причины ухудшения качества мобильного интернета могли быть обусловлены целями обеспечения безопасности.

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Комментарии
24
Гость
1 час
Такие истории из-за износа оборудования и отсутствие нормальных специалистов будут происходить всё чаще и чаще. В современной России надёжен только нал.
Гость
1 час
Билайн и Теле2 не было инета, вот интересно, оплату наличными в транспорте отменили, а по коду все смогли оплатить? Сегодня в транспорте у многих студенческие и школьные проездные не работали, уж не думаю, что именно сегодня школьники и студенты забыли пополнить проездные.
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