Не могли оплатить покупки и вызвать такси: в Ярославле произошел массовый сбой мобильного интернета

В Ярославле произошел массовый сбой в работе мобильного интернета Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Массовый сбой в работе мобильного интернета произошел в Ярославле утром 13 февраля. Судя по сообщениям горожан в соцсетях, проблемы коснулись практически всех мобильных операторов связи. Интернет не работал примерно с 4 до 8 часов. Из-за этого жители столкнулись с определенными трудностями

— Не смог купить выпечку по карте в пекарне. Не оплатить было в двух местах, — пожаловался читатель 76.RU Кирилл.

У кого-то проблемы оказались серьезнее.

— Вернула билет на поезд, так как в 6 утра не работало ни одно приложение такси, — сообщила в группе «Подслушано в Ярославле» Мария Никитина.