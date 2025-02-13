Не могли оплатить покупки и вызвать такси: в Ярославле произошел массовый сбой мобильного интернета

Массовый сбой в работе мобильного интернета произошел в Ярославле утром 13 февраля. Судя по сообщениям горожан в соцсетях, проблемы коснулись практически всех мобильных операторов связи. Интернет не работал примерно с 4 до 8 часов. Из-за этого жители столкнулись с определенными трудностями
— Не смог купить выпечку по карте в пекарне. Не оплатить было в двух местах, — пожаловался читатель 76.RU Кирилл.
У кого-то проблемы оказались серьезнее.
— Вернула билет на поезд, так как в 6 утра не работало ни одно приложение такси, — сообщила в группе «Подслушано в Ярославле» Мария Никитина.
Официальных комментариев по ситуации нет. Однако неофициально источники 76.RU пояснили, что сбой не был связан с проблемами непосредственно в работе сотовых операторов или поломками оборудования. Причины ухудшения качества мобильного интернета могли быть обусловлены целями обеспечения безопасности.