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Город В России изменится оплата отопления: к чему готовиться ярославцам

В России изменится оплата отопления: к чему готовиться ярославцам

Регионам запретили взимать плату за тепло в течение года

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9 комментариев
Как изменится оплата отопления | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUКак изменится оплата отопления | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Как изменится оплата отопления

Источник:

С 1 марта в России изменится плата за отопление. Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», потребители будут платить за тепло только в те месяцы, когда оно подается в квартиры, а не в течение всего года. При новых правилах счета будут выше в тех случаях, если собственник платили за тепло ежемесячно в течение года.

В Ярославской области система оплаты квитков не изменится. Об этом сообщили 76.RU в областном Министерстве ЖКХ:

— Ярославская область перешла на данный способ оплаты коммунальной услуги с начала отопительного периода 2021–2022 годов в соответствии с Постановлением 631п от 29.07.2020.

Изменения вступили в силу с 1 октября 2021 года. Тогда чиновники объясняли, что нововведения распространяются на граждан, проживающих в многоквартирных домах, где нет приборов учета, а там, где они есть, оплата будет производиться по-прежнему — по счетчику.

Кстати, с 1 июля 2025 года в Ярославской области поднимут тарифы на коммунальные услуги, на тепло — в среднем на 16,7% (у каждой теплоснабжающей компании будут свои расценки).

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Комментарии
9
Гость
1 час
Главное Крым наш , а там хоть камни с неба
Гость
1 час
.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поспорил со священником Алексеем Шляпиным, который заявил, что «церковь должна вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься».
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