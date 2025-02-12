В России изменится оплата отопления: к чему готовиться ярославцам

Как изменится оплата отопления Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











С 1 марта в России изменится плата за отопление. Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», потребители будут платить за тепло только в те месяцы, когда оно подается в квартиры, а не в течение всего года. При новых правилах счета будут выше в тех случаях, если собственник платили за тепло ежемесячно в течение года.

В Ярославской области система оплаты квитков не изменится. Об этом сообщили 76.RU в областном Министерстве ЖКХ:

— Ярославская область перешла на данный способ оплаты коммунальной услуги с начала отопительного периода 2021–2022 годов в соответствии с Постановлением 631п от 29.07.2020.

Изменения вступили в силу с 1 октября 2021 года. Тогда чиновники объясняли, что нововведения распространяются на граждан, проживающих в многоквартирных домах, где нет приборов учета, а там, где они есть, оплата будет производиться по-прежнему — по счетчику.