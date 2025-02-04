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Город «Начнет вмешиваться гребень сибирского антициклона»: синоптики предупредили о резком похолодании

«Начнет вмешиваться гребень сибирского антициклона»: синоптики предупредили о резком похолодании

Публикуем прогноз погоды в Ярославле на ближайшую неделю

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4 комментария
Прогноз погоды на февраль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Прогноз погоды на февраль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Прогноз погоды на февраль

Источник:

В европейскую часть России возвращается климатическая зима. По данным специалистов центра «Фобос», в первую неделю февраля температура воздуха достигнет минимальных значений.

— В первой половине недели в погоде Русской равнины еще сохранятся циклонические черты: вначале циклон с севера, а затем с юга сохранит в небе над регионом обширные облачные поля и местами вызовет слабый снег, при этом днем пока оттепельные «около ноля». В четверг в формирование метеоусловий начнет вмешиваться гребень сибирского антициклона. Надвигаясь с востока, он прекратит осадки, но пока удержит дневную температуру в пределах −1… +1 °С, — сообщили специалисты «Фобоса» 3 февраля.

Настоящие морозы настигнут жителей Центральной России ближе к выходным. Похолодание затронет и Ярославль. Ночью с 4 на 5 февраля температура воздуха опустится до -5 °С. А самым холодным днем на неделе будет суббота, 8 февраля. Столбики термометров достигнут отметки в -9 °С.

Погода в Ярославле на неделю:

По данным ярославского Гидрометцентра, в Ярославле, несмотря на понижение температуры воздуха, снегопады не ожидаются.

Во вторник, 4 февраля, днем температура воздуха будет держаться в пределах 0 °C, ветер южный, умеренный, давление немного выше нормы.

В среду, 5 февраля, ночью похолодает до -5 °C, будет облачно, но без осадков. Днем станет теплее: -1 °C, также при облачной погоде.

В четверг, 6 февраля, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью — -6 °C, днем — -1… -3 °C, ветер слабый.

В пятницу, 7 февраля, ночью ожидается понижение температуры до -6 °C, днем — -3 °C.

В субботу, 8 февраля, небольшая облачность. Температура ночью — -9 °C, днем — -1 °C.

В воскресенье, 9 февраля, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура ночью — -8 °C, днем — -1 °C.

Также в Ярославской области, как и во всей европейской части России, ожидается повышение атмосферного давления. В эти дни рекомендуется по возможности побольше отдыхать. Работы, требующие большого умственного или физического напряжения, лучше отложить.

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Комментарии
4
Гость
1 час
И возрадуется население возвращению зимы... И, скользя по ледяным тротуарам, возблагодарит власти за развитие физкультуры и спорта... И вознесет молитвы за здравие оптимизаторов медицины, просиживая часами в очереди в травмпункт... Аминь.
Гость
1 час
Давай сбежим туда, где солнце, Всегда тепло и нет зимы. Давай сбежим туда, где море И опьяняющий закат...
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