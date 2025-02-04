В Сочи обсуждают строительство искусственного острова в Черном море: что известно о проекте

Перед тем как возводить остров, потребуется современная берегозащита Источник: Оксана Витязь











В России обсуждают строительство рукотворного острова в районе Сочи. Искусственный архипелаг в Черном море у берегов курорта могут начать возводить в 2026 году. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на управляющего директора «Корпорации Остров первый» Булата Шакирова.

Уточняется, что сначала планируется возведение защитных гидросооружений, чтобы обеспечить безопасность акватории от воды и ветра.

Остров будет круглый, с собственной бухтой Источник: пресс-служба компании «Корпорация Остров первый»











Как сообщают наши коллеги из sochi1.ru, завершение проекта, по предварительным оценкам, намечено на 2031 год. Инвестиции в строительство превысят 1 триллион рублей, а срок окупаемости составит 12 лет. Проектная документация будет подготовлена в 2025 году.

Искусственный остров площадью 50 гектаров планируется оборудовать гостиничными комплексами, туристическими, спортивными и прогулочными зонами, музыкально-театральными площадками, комплексом апартаментов и центром изучения Черного моря. Общая площадь запланированной недвижимости составит 1,5 миллиона квадратных метров.

Это уже не первый проект в Сочи по возведению острова. Многие помнят грандиозные планы по строительству острова «Федерация», который планировали закончить к Олимпийским играм 2014 года. Он должен был появиться в море напротив Горы Ахун. Его стоимость оценивали более чем в 6 млрд рублей. Предполагалось, что на площади более 250 га смогли бы постоянно проживать 20 тысяч человек, а на отдых приезжать — 70 тысяч. На нем также хотели выстроить отели и гостиницы.

Проект острова «Федерация», который должен был повторять территорию страны Источник: arch-sochi.ru