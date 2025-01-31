Накроют две волны: ученые предупредили о череде магнитных бурь

Магнитные бури — расписание Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











В ночь с 31 января на 1 февраля на Землю обрушится череда магнитных бурь. Их активность придется с полуночи до трех часов. После геомагнитные поля придут в норму. Правда, ненадолго. Следующая буря ожидается с 6 до 12 часов.

Интенсивность геомагнитного возмущения практически достигнет класса G1, что считается слабым уровнем магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Расписание магнитных бурь на ближайшие дни Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











По прогнозу ученых, следующее возбуждение геомагнитных полей ожидается только к концу февраля — 27 числа. Правда, интенсивность магнитной бури будет невысокой, ниже уровня G1.

Расписание магнитных бурь на февраль Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Во время магнитных бурь метеозависимым людям врачи рекомендуют беречь себя: соблюдать режим сна и питания, пить больше воды, избегать соленой пищи и отказаться от вредных привычек.