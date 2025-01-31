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Город Накроют две волны: ученые предупредили о череде магнитных бурь

Накроют две волны: ученые предупредили о череде магнитных бурь

Публикуем расписание на ближайшие дни

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2 комментария
Магнитные бури&nbsp;— расписание | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUМагнитные бури&nbsp;— расписание | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Магнитные бури — расписание

Источник:

В ночь с 31 января на 1 февраля на Землю обрушится череда магнитных бурь. Их активность придется с полуночи до трех часов. После геомагнитные поля придут в норму. Правда, ненадолго. Следующая буря ожидается с 6 до 12 часов.

Интенсивность геомагнитного возмущения практически достигнет класса G1, что считается слабым уровнем магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Расписание магнитных бурь на ближайшие дни | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАНРасписание магнитных бурь на ближайшие дни | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Расписание магнитных бурь на ближайшие дни

Источник:

По прогнозу ученых, следующее возбуждение геомагнитных полей ожидается только к концу февраля — 27 числа. Правда, интенсивность магнитной бури будет невысокой, ниже уровня G1.

Расписание магнитных бурь на февраль | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАНРасписание магнитных бурь на февраль | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Расписание магнитных бурь на февраль

Источник:

Во время магнитных бурь метеозависимым людям врачи рекомендуют беречь себя: соблюдать режим сна и питания, пить больше воды, избегать соленой пищи и отказаться от вредных привычек.

Магнитные бури сильнее всего влияют на самочувствие людей старше 50 лет, а также тех, кто страдает заболеваниями сердца, сахарным диабетом или гипертонией.

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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Буря, сильная магнитная, Ночью, ровно в три ноль пять. Разбудила и разбитая, Не сумела я уснуть опять. До утра потом как прОклята, Словно вошь на гребешке. Я крутилась, а мне грохотом, Мешал пульса стук в виске. Боль свирепая ломала, Кости в теле, хоть кричи. А потом ко всему этому, Дождь в окошко застучал. И: - «Прощай навеки!» - Мне мой сладкий сон сказал.
Гость
32 минуты
Нас итак накрывает каждый день и даже ночью
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