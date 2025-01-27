В Ярославле ликвидируют городскую прокуратуру: куда обращаться жителям

Кроме Ярославской области подобные изменения произойдут еще в ряде регионов России Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











В Ярославле ликвидируют прокуратуру города. Приказ об этом 17 января 2025 года подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Кроме Ярославской области подобные изменения произойдут еще в ряде регионов России. Решение объясняется необходимостью оптимизировать штат сотрудников.

Как стало известно порталу 76.RU, в Ярославле процесс реорганизации прокуратуры уже начался. Вместе с ликвидацией самого структурного подразделения будут сокращены его сотрудники — 15 человек. Им предложат другие места. Прокуратуру Ярославля в последнее время возглавлял Андрей Маркин

— Планируется, что ликвидация произойдет в марте или раньше, — пояснил нашему порталу источник, знакомый с ситуацией.

Предполагается, что после закрытия городской прокуратуры жители Ярославля смогут обращаться с жалобами в прокуратуры городских районов, которые продолжат работать, или напрямую в Ярославскую областную прокуратуру.

Напомним, прокуратура города проводила проверки по резонансным темам, принимала участие в заседаниях муниципалитета, контролировала вопросы уборки города. В частности, именно городская прокуратура потребовала, чтобы в бюджете Ярославля на 2025 год были предусмотрены средства на приведение в соответствие санитарным нормам земельного участка для складирования снега (на полигоне не было гидроизолирующего покрытия, очистных сооружений и ливневых стоков, необходимого ограждения), на погашение долгов города по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов.

В декабре 2024 года прокуратура провела проверку работы теплоснабжающей компании «ТГК-2» и настояла на перерасчете платы за отопление для жителей Кировского и Красноперекопского районов Ярославля, которые из-за ремонтов на сетях были вынуждены сидеть с холодными батареями.

Также благодаря прокуратуре города была отменена сделка по продаже под застройку участка в березовой роще на Красноборской улице Ярославля.