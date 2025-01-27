Власти рассказали о судьбе дома с атлантами в Ярославле

Дом с атлантами пустует уже много лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти рассказали о судьбе здания-памятника «Дом Дунаева» на проспекте Октября, 38 в Ярославле, также известного как дом с атлантами. В 2022 году объект продали в частные руки. Покупателем стало АО «Ленинский рынок».

— Собственником в 2024 году проведены противоаварийные работы. В настоящее время разрабатывается проектная документация на проведение работ по реставрации памятника и его приспособлению для современного использования. Работы начнутся после согласования документов, — прокомментировали в Службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Согласно данным Rusprofile, собственником акционерного общества «Ленинский рынок» до марта 2022 года был киргизский бизнесмен Жумабек Салымбеков. Сейчас данные об учредителях не сообщаются. Руководит «Ленинским рынком» в качестве директора Джурат Закиров, он же числится руководителем компании «Дордой», которая выкупала Ленинский рынок у Ярославля. Чистая прибыль АО «Ленинский рынок» за 2023 год составила 983 тысячи рублей.

У входа в здание располагаются фигуры атлантов, которые держат балкон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, «Дом Дунаева» является объектом культурного наследия регионального значения. Его в XIX веке построил купец Иван Николаевич Дунаев на территории собственной табачной фабрики. Архитектором особняка стал главный архитектор Ярославля Николай Иванович Поздеев. В советское время в здании работал центр развития творчества детей и юношества. Потом дом пустовал.

Объект находился в собственности Ярославской области, его несколько раз пытались продать. Однако желающих приобрести недвижимость не было. Покупатель нашелся только в 2022 году. АО «Ленинский Рынок» заплатило за объект 48 миллионов рублей.

Проект реставрации дома и его приспособления под современное использование выполняет ярославская компания «МАН». Ее учредитель Олег Панов в 2023 году рассказал 76.RU, что рассматривается вариант восстановления на здании снесенного после революции купола, под которым располагалась домовая церковь.