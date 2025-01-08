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Город проблема «Замерзаем»: в Ярославской области отключили отопление в жилых домах. Причина

«Замерзаем»: в Ярославской области отключили отопление в жилых домах. Причина

Публикуем ответ властей

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В Переславле-Залесском нет отопления

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Жители Переславля-Залесского Ярославской области бьют тревогу: 7 января в многоквартирных домах отключили отопление.

— Разведчика Петрова, 2, слабо греют батареи. Замерзаем! Запустили мини-отопление, так и отогреваемся. Звонить бесполезно, на всё один ответ: «Заявок много, ожидайте». За что оплачиваем, непонятно. Уже не первый раз спускали воздух, толку никакого, — написала Дарья Тихонова.

— Улица Пушкина без горячей воды и батареи еле теплые, — отметила Анастасия Валерьевна.

— Строителей, 39, 41, 43 — нет горячего водоснабжения и отопления, — жалуется пользователь под ником Mc Fly.

Судя по данным термометра, в помещении температура воздуха опустилась до 18 градусов

Источник:

— За ночь еще больше упала температура. На улице Кошкина, 3, — написала Галина Харитонова.

Десятки подобных жалоб написали переславцы в городских пабликах. К 21 часу 7 января администрация Переславля-Залесского опубликовала объяснение причины отключения отопления в городе.

— В многоквартирных домах еще может быть снижение параметров теплоносителя. Связано это с тем, что при аварийно-восстановительных работах произошло завоздушивание тепловых сетей. Воздух стравливают, постепенно параметры приходят в норму. Благодарим вас за терпение и понимание, — сообщили в администрации Переславля-Залесского.

Местные жители регулярно жалуются на проблемы с отоплением в Переславле-Залесском. Напомним, 25 декабря 2024 года в городе произошло массовое отключение тепла в жилых домах и зданиях. Была приостановлена работа котельной из-за технических неполадок. После этого случая прокуратура Ярославской области организовала проверку.

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