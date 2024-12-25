«Почти весь город без отопления»: в Ярославской области приостановили работу котельной

В Переславле из-за протечек на сетях остановили работу котельной Источник: Ярославская областная прокуратура / Telegram











В Переславле-Залесском Ярославской области 25 декабря произошло отключение отопления в жилых домах и зданиях.

— Почти весь город без отопления. Хорошо еще на улице не -20 градусов, — написали в чат 76.RU переславцы.

С официальным заявлением по ситуации выступил глава города Дмитрий Зяблицкий:

— Поступает много обращений по ситуации с отоплением. Утром была временно приостановлена котельная на «Славиче» в связи с увеличением подпитки. Утечку оперативно выявили, порыв произошел на старых сетях на территории предприятия «Новый мир». Ремонтная бригада работает над устранением. В настоящее время котельная возобновила работу.

Комментарий властей по ситуации с котельной Источник: Дмитрий Зяблицкий / Telegram

В администрации Переславля порталу 76.RU пояснили, что подпиточная вода — это специально подготовленная вода, которую подают в тепловую сеть для восполнения потерь и поддержания давления. Одной из причин увеличения объема подпитки часто становится утечка на тепловых сетях.

Власти обещают, что к вечеру ситуация окончательно нормализуется.

Между тем, переславская прокуратура начала проверку в связи с приостановкой котельной.

— На месте работает Переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования., — заявили в Ярославской областной прокукратуре.