НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

зап.

 762мм 100%
Подробнее
8 Пробки
USD 99,61
EUR 103,94
Рухнул самолет
Продали помещения в центре
Город остался без отопления
Подняли тарифы на проезд
Скидки на проезд
Будут ли уроки 30 декабря?
Ярославец на федеральном канале
Предновогодняя афиша
Погибли в ДТП
Что дарить на Новый год
Город «Почти весь город без отопления»: в Ярославской области приостановили работу котельной

«Почти весь город без отопления»: в Ярославской области приостановили работу котельной

Публикуем комментарий властей

1 929
10 комментариев

В Переславле из-за протечек на сетях остановили работу котельной

Источник:

В Переславле-Залесском Ярославской области 25 декабря произошло отключение отопления в жилых домах и зданиях.

— Почти весь город без отопления. Хорошо еще на улице не -20 градусов, — написали в чат 76.RU переславцы.

С официальным заявлением по ситуации выступил глава города Дмитрий Зяблицкий:

— Поступает много обращений по ситуации с отоплением. Утром была временно приостановлена котельная на «Славиче» в связи с увеличением подпитки. Утечку оперативно выявили, порыв произошел на старых сетях на территории предприятия «Новый мир». Ремонтная бригада работает над устранением. В настоящее время котельная возобновила работу.

Комментарий властей по ситуации с котельной

Источник:

В администрации Переславля порталу 76.RU пояснили, что подпиточная вода — это специально подготовленная вода, которую подают в тепловую сеть для восполнения потерь и поддержания давления. Одной из причин увеличения объема подпитки часто становится утечка на тепловых сетях.

Власти обещают, что к вечеру ситуация окончательно нормализуется.

Между тем, переславская прокуратура начала проверку в связи с приостановкой котельной.

— На месте работает Переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования., — заявили в Ярославской областной прокукратуре.

Ситуация поставлена правоохранителями на контроль.

ПО ТЕМЕ
Отопление Переславль-Залесский Котельная Отключение отопления
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Инженер1
3 часа
Характерная репа у мера.
Гость
3 часа
Почему сразу в заголовке не написать название города, все какие-то загадки
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление