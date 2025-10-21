Заброшенные избы и гробовая тишина: как живет непримечательная деревня в 10 минутах от Ярославля

Гуляем по спокойным улочкам ярославской деревни Ильино Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где заканчивается Ярославль, начинаются деревни и села. Жизнь в них ощущается совершенно по-другому: никакого городского шума, слышны лай собак и ржание коней, вокруг лес и поля, воздух чище, да и суеты здесь нет.

На выезде из Брагина, вдали от трассы, расположена деревушка Ильино. Из-за близости с Ярославлем она все еще живет, несмотря на мизерное число постоянных жителей. В деревне много крепких изб, есть и те, что уже заброшены. По улицам бегает живность, а за заборами можно рассмотреть красивые огороды и скот.

В нашей рубрике «Правда вымирают?» фотограф 76.RU показывает, как живут деревни и села Ярославской области. В новом выпуске гуляем по Ильину.

Дорога здесь сельская, без асфальта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дачники украшают забор чем могут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь, например, вывешены пластиковые бутылки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А на территории стоят яркие пугала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Встречаются заброшенные дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и новые в деревне строят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и пустые участки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Участки охраняются собаками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сезон закончился и дачники приезжают подготавливать участки к зиме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заброшенные дома заросли кустами и деревьями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дому нужна новая крыша Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне обязательно должны быть домашние животные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У кого-то это кони Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еду для лошадей можно собрать в поле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Без пушистых охранников никуда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коты, как обычно, где-то шастают и сидят в необычных местах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Объявления давно не обновлялись Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В дерене есть пруд, которым пользуются пожарные в случае ЧП Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Избушки украшены виноградом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ильино ощущается атмосфера деревни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU