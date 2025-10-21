Заброшенные избы и гробовая тишина: как живет непримечательная деревня в 10 минутах от Ярославля

Где заканчивается Ярославль, начинаются деревни и села. Жизнь в них ощущается совершенно по-другому: никакого городского шума, слышны лай собак и ржание коней, вокруг лес и поля, воздух чище, да и суеты здесь нет.
На выезде из Брагина, вдали от трассы, расположена деревушка Ильино. Из-за близости с Ярославлем она все еще живет, несмотря на мизерное число постоянных жителей. В деревне много крепких изб, есть и те, что уже заброшены. По улицам бегает живность, а за заборами можно рассмотреть красивые огороды и скот.
В нашей рубрике «Правда вымирают?» фотограф 76.RU показывает, как живут деревни и села Ярославской области. В новом выпуске гуляем по Ильину.
