Страна и мир Правда вымирают? Фоторепортаж Заброшенные избы и гробовая тишина: как живет непримечательная деревня в 10 минутах от Ярославля

Заброшенные избы и гробовая тишина: как живет непримечательная деревня в 10 минутах от Ярославля

Фоторепортаж из Ильина

667
Гуляем по спокойным улочкам ярославской деревни Ильино | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГуляем по спокойным улочкам ярославской деревни Ильино | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гуляем по спокойным улочкам ярославской деревни Ильино

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Где заканчивается Ярославль, начинаются деревни и села. Жизнь в них ощущается совершенно по-другому: никакого городского шума, слышны лай собак и ржание коней, вокруг лес и поля, воздух чище, да и суеты здесь нет.

На выезде из Брагина, вдали от трассы, расположена деревушка Ильино. Из-за близости с Ярославлем она все еще живет, несмотря на мизерное число постоянных жителей. В деревне много крепких изб, есть и те, что уже заброшены. По улицам бегает живность, а за заборами можно рассмотреть красивые огороды и скот.

В нашей рубрике «Правда вымирают?» фотограф 76.RU показывает, как живут деревни и села Ярославской области. В новом выпуске гуляем по Ильину.

Дорога здесь сельская, без асфальта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДорога здесь сельская, без асфальта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорога здесь сельская, без асфальта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дачники украшают забор чем могут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДачники украшают забор чем могут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дачники украшают забор чем могут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь, например, вывешены пластиковые бутылки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь, например, вывешены пластиковые бутылки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь, например, вывешены пластиковые бутылки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А на территории стоят яркие пугала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА на территории стоят яркие пугала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А на территории стоят яркие пугала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Встречаются заброшенные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВстречаются заброшенные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Встречаются заброшенные дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и новые в деревне строят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо и новые в деревне строят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но и новые в деревне строят

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и пустые участки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и пустые участки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и пустые участки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Участки охраняются собаками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУчастки охраняются собаками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Участки охраняются собаками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сезон закончился и дачники приезжают подготавливать участки к зиме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСезон закончился и дачники приезжают подготавливать участки к зиме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сезон закончился и дачники приезжают подготавливать участки к зиме

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Заброшенные дома заросли кустами и деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаброшенные дома заросли кустами и деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заброшенные дома заросли кустами и деревьями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дому нужна новая крыша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДому нужна новая крыша | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дому нужна новая крыша

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне обязательно должны быть домашние животные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ деревне обязательно должны быть домашние животные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне обязательно должны быть домашние животные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У кого-то это кони | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ кого-то это кони | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У кого-то это кони

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еду для лошадей можно собрать в поле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕду для лошадей можно собрать в поле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еду для лошадей можно собрать в поле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Без пушистых охранников никуда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБез пушистых охранников никуда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Без пушистых охранников никуда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коты, как обычно, где-то шастают и сидят в необычных местах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоты, как обычно, где-то шастают и сидят в необычных местах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коты, как обычно, где-то шастают и сидят в необычных местах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Объявления давно не обновлялись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбъявления давно не обновлялись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Объявления давно не обновлялись

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В дерене есть пруд, которым пользуются пожарные в случае ЧП | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ дерене есть пруд, которым пользуются пожарные в случае ЧП | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В дерене есть пруд, которым пользуются пожарные в случае ЧП

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Избушки украшены виноградом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИзбушки украшены виноградом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Избушки украшены виноградом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ильино ощущается атмосфера деревни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ильино ощущается атмосфера деревни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ильино ощущается атмосфера деревни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В прошлых выпусках рубрики «Правда вымирают?» мы показывали, как живет поселок окруженный многоэтажками, гуляли по самому красивому селу России и любовались видами на Волгу из глубинки Ярославской области.

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Комментарии
5
Гость
56 минут
из-за всплывающей рекламы - ничего не видно на фотографиях . Эх вы! :(
Гость
47 минут
Какая реклама откуда она здесь , вы что курили ?
Читать все комментарии
