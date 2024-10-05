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Город В Ярославской области восстановят знаменитую колокольню. Что известно о подрядчике

В Ярославской области восстановят знаменитую колокольню. Что известно о подрядчике

О реконструкции объекта рассказала глава Поречье-Рыбного

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13 комментариев

Рассказываем, что известно о компании, которая будет заниматься реконструкцией колокольни

В Ярославской области восстановят колокольню в селе Поречье-Рыбном. Об этом сообщила глава населенного пункта Ольга Кутинская 5 октября.

— На этой неделе подписан трехсторонний договор на разработку проекта противоаварийных мероприятий на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, 1799–1810 гг.», входящем в состав объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Никиты Мученика с колокольней», — написала у себя в соцсетях глава сельского поселения Поречье-Рыбное.

Что известно про колокольню?

Когда-то Поречье-Рыбное считалось одним из богатейших сёл Ярославской области. Здесь сохранились богатые купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.

Согласно легенде, на свои кровные они построили невиданной длины колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая высокая в России колокольня вне города, ее высота достигает 94 метров.

По словам Ольги Кутинской, администрация Поречье-Рыбного подписала трехсторонний договор с благотворителем — им выступает фонд «Отчий дом» — и компанией, которая занимается реставрациями, ООО «Коэнергия».

Благотворительный фонд «Отчий дом» был образован в июне 1996 года в Москве. Директором выступает Валентина Бородина. Ранее она также была связана с региональным благотворительным фондом «Лечим вместе» и автономной некоммерческой организацией по оказанию помощи детям-сиротам «Детский дом». По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года благотворительный фонд заработал 34 миллиона рублей, выйдя в плюс на 6,6 миллиона.

ООО «Коэнергия» была образована в мае 2009 года в Москве. Гендиректор — Александр Кондратьев. Основная деятельность компании заключается в работе в сфере архитектуры, инженерных изысканиях и предоставлении технических консультаций в этих областях. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года ООО «Коэнергия» заработало 334,6 миллиона рублей, выйдя в плюс на 9,4 миллиона.

Напомним, что ранее вопрос о реставрации колокольни поднимался на пресс-конференции губернатора Михаила Евраева 25 сентября 2024-го. Тогда глава региона выразил свою предосторожность касательно этого объекта. Глава региона отметил, что если в ближайшее время не приступить к восстановлению колокольни, то в она может просто рухнуть.

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Комментарии
13
Гость
2 часа
Поликлиннику модульную,живым людям,а тут надо, конечно,но разумно все делать,для живых
Гость
1 час
Народные деньги на всё что угодно кроме самого народа! РПЦ пусть само себе строит, у них золота и мерсов много, шлют помощь Африке и всему миру а нам нужны туалеты, поликлиники, скамейки, парки аттракционов и многое другое но не РПЦ
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