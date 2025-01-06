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Город Новый год — 2025 Афиша в Ярославле на 6 января: куда можно сходить всей семьей

Афиша в Ярославле на 6 января: куда можно сходить всей семьей

Публикуем время и цены

501
1 комментарий

Мероприятия, запланированные для ярославцев на 6 января

Источник:

Каникулы продолжаются! Давайте посмотрим, что можно посетить в Ярославле 6 января.

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

  • 11:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)

  • 11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)

Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)

  • 11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)

  • 16:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

  • 11:00 и 15:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)

Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)

  • 12:00–13:30 праздник «Елка в купеческом доме»(сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)

  • 16:30–18:00 — новогодний праздник «Елка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970-1980-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)

Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова — ул. Щапова)

  • 12:00 — развлекательно-познавательная программа «Новогодняя академия эльфов». Вместе с помощниками Деда Мороза гости узнают, как важно помогать друг другу и почему это так здорово! (0+)

Парк 30-летия Победы (Ленинградский проспект, в районе дома 93)

  • 12:00 — концертная интерактивная программа «Снежная круговерть». Вас ждет увлекательная программа с песнями, плясками и шутками! (0+)

Советская площадь

  • 19:00 — развлекательная программа «В ночь перед Рождеством!». Увлекательная программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Радий». Вас ждут веселые конкурсы и забавы от задорных снеговиков. (0+)

Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)

  • 12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность — 1,5 часа.
    Билет на одного ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (пл. Богоявления, 25)

  • 12:00 — программа «История елочных игрушек» с мастер-классом. Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость билета — от 250 рублей. (6+)

  • 12:00 — интерактивная программа «Лиса-лапотница», сказка с подсказками. (6+)

Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)

  • 16:00 — праздничный вечер «Семейное Рождество» в доме Л. В. Собинова. Продолжительность — 2 часа. Стоимость билета — 1000 рублей. (6+)

Легкоатлетический манеж «Ярославль» (ул. Чкалова, 20а)

  • 10:00 — открытый турнир города Ярославля по бегу в помещении «Золотое кольцо России» и «Приз зимних каникул». (16+)

Здесь можно посмотреть афишу новогодних развлечений на все дни каникул.

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Афиша Новый год - 2025 Новогодние каникулы
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Комментарии
1
Гость
1 час
Соотношение цены/зарплаты/качества Поражают воображение и типично российские, скука смертная и скудость втридорога
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