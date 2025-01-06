Афиша в Ярославле на 6 января: куда можно сходить всей семьей

Каникулы продолжаются! Давайте посмотрим, что можно посетить в Ярославле 6 января.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
16:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00 и 15:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
12:00–13:30 — праздник «Елка в купеческом доме»(сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
16:30–18:00 — новогодний праздник «Елка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970-1980-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)
Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова — ул. Щапова)
12:00 — развлекательно-познавательная программа «Новогодняя академия эльфов». Вместе с помощниками Деда Мороза гости узнают, как важно помогать друг другу и почему это так здорово! (0+)
Парк 30-летия Победы (Ленинградский проспект, в районе дома 93)
12:00 — концертная интерактивная программа «Снежная круговерть». Вас ждет увлекательная программа с песнями, плясками и шутками! (0+)
Советская площадь
19:00 — развлекательная программа «В ночь перед Рождеством!». Увлекательная программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Радий». Вас ждут веселые конкурсы и забавы от задорных снеговиков. (0+)
Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)
12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность — 1,5 часа.
Билет на одного ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (пл. Богоявления, 25)
12:00 — программа «История елочных игрушек» с мастер-классом. Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость билета — от 250 рублей. (6+)
12:00 — интерактивная программа «Лиса-лапотница», сказка с подсказками. (6+)
Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)
16:00 — праздничный вечер «Семейное Рождество» в доме Л. В. Собинова. Продолжительность — 2 часа. Стоимость билета — 1000 рублей. (6+)
Легкоатлетический манеж «Ярославль» (ул. Чкалова, 20а)
10:00 — открытый турнир города Ярославля по бегу в помещении «Золотое кольцо России» и «Приз зимних каникул». (16+)
Здесь можно посмотреть афишу новогодних развлечений на все дни каникул.