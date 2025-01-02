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Шоу, квест, танцевальный батл: куда сходить в Ярославле 2 января. Афиша

Ярославцев ждет много интересного

76
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Публикуем мероприятия, запланированные на 2 января

Источник:

Зимние каникулы в самом разгаре! В Ярославле 2 января пройдет масса мероприятий для всей семьи. Смотрите афишу и выбирайте, что вам больше нравится!

Дворец культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)

  • 11:00 и 14:00 — новогодняя история — сказка «Два клена». Массовка у елки «Тайны новогодних игрушек». Гостей ждет спектакль по сказке Евгения Шварца «Два клена», а также хороводы, новогодние гадания и секреты долголетия от Кощея Бессмертного. Стоимость билета — 400 рублей. (0+)

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

  • 11:00, 15:00 и 19:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

  • 11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)

  • 14:00 и 15:30 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)

Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)

  • 11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)

Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова — ул. Щапова)

  • 13:00 — танцевальный батл «Новогодний стайл». Динамичная программа, в ходе которой ведущие вспомнят новогодние хиты и снимут свой новый клип для историй в социальных сетях. (0+)

Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)

  • 14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+)

Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53)

  • 16:00 — новогодний бал-маскарад для ветеранов «Завьюжим в танце». Вас ждет программа с участием сказочных героев, хороводы у елки и конкурс на лучший карнавальный костюм. (0+)

Советская площадь (Дом культуры «Гамма»)

  • 19:00 — концертно-развлекательная программа для всей семьи «Самый теплый новый год». (0+)

Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)

  • 12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность — 1,5 часа.
    Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)

Тут вы можете посмотреть полную афишу мероприятий Ярославля на праздничные дни.

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