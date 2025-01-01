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Город Новый год — 2025 Куда сходить в Ярославле 1 января — афиша гуляний

Куда сходить в Ярославле 1 января — афиша гуляний

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С Новым годом, ярославцы!

Источник:

После боя курантов и загадывания самых заветных желаний пора выбираться на улицу на новогодние гуляния! Мы подготовили для вас афишу городских активностей, которые будут проходить в Ярославле 1 января.

Парк-остров «Даманский» (ул. Подзеленье, в районе д. 3)

  • 12:00 — спортивно-массовое мероприятие «Забег обещаний». В этом году ярославцам предстоит пробежать 2025 метров в поддержку своего обещания. (0+)

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

  • 15:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)

Советская площадь (Дом культуры «Красный Перекоп»)

  • 19:00 — новогодние гулянья «Мороз потехам не помеха!» Развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. (6+)

Бутик UNICK (ул. Салтыкова-Щедрина, 3)

  • 11:00 — первая лекция из цикла по истории искусства «Человек между телом и душой» (12 мест). Стоимость — 1100 рублей с человека. (12+)

Напоминаем, что ранее мы публиковали полную афишу новогодних гуляний в Ярославле.

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