Куда сходить в Ярославле 1 января — афиша гуляний

После боя курантов и загадывания самых заветных желаний пора выбираться на улицу на новогодние гуляния! Мы подготовили для вас афишу городских активностей, которые будут проходить в Ярославле 1 января.
Парк-остров «Даманский» (ул. Подзеленье, в районе д. 3)
12:00 — спортивно-массовое мероприятие «Забег обещаний». В этом году ярославцам предстоит пробежать 2025 метров в поддержку своего обещания. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
15:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Советская площадь (Дом культуры «Красный Перекоп»)
19:00 — новогодние гулянья «Мороз потехам не помеха!» Развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. (6+)
Бутик UNICK (ул. Салтыкова-Щедрина, 3)
11:00 — первая лекция из цикла по истории искусства «Человек между телом и душой» (12 мест). Стоимость — 1100 рублей с человека. (12+)
Напоминаем, что ранее мы публиковали полную афишу новогодних гуляний в Ярославле.