Как будут работать пункты выдачи заказов в Ярославской области в новогодние праздники. График

Расписание пунктов выдачи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Если вы захотите забрать посылку в пункте выдачи заказов в новогодние праздники, 1 января 2025 года сделать это не получится. В этот день ПВЗ работать не будут.

Публикуем график работы пунктов выдачи известных маркетплейсов в регионе, о котором порталу 76.RU сообщили представители компаний.

Wildberries

Некоторые пункты выдачи будут работать дольше 31 декабря Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











31 декабря в пунктах выдачи Wildberries в Ярославле будет сокращенный день. Их двери будут открыты до 19:00. Но некоторые могут увеличить время работы: в этом году объединенная компания Wildberries и Russ вводит удвоенные выплаты за дополнительный час выдачи заказов.

— Мы видим, как возрастает нагрузка на пункты выдачи заказов, и хотим поддержать их в это время. Введение двойных выплат за дополнительный час работы — это помощь партнерам справиться с возросшим объемом заказов, а клиентам — получить свои подарки вовремя, — рассказал руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким.

1 января ПВЗ в регионе работать не будут, у них выходной. Со 2 января пункты выдачи вернутся к обычному графику.

Ozon

В Ozon 1 января тоже возьмут выходной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В пресс-службе компании Ozon сообщили, что 31 декабря пункты выдачи заказов будут работать до 19:00, поэтому клиентам посоветовали заранее забрать покупки. 1 января у всех точек будет выходным днем. Со второго января пункты начинают работу в стандартном режиме. Ориентироваться нужно на обычный график работы ПВЗ, в котором вы обычно забираете заказ.

CDEK

А вот пункты CDEK не будут работать с 1 по 3 января Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пункты выдачи службы курьерской доставки CDEK 28 декабря будет работать полный день. 29 декабря — по графику воскресенья, время зависит от режима определенного пункта. 30 декабря — по графику субботы.

31 декабря пункты выдачи будут работать до 14:00. В компании уточнили, что в некоторых регионах время проядлят до 16:00. Правда, про Ярославскуцю область в этом плане уточнений не было.

С 1 по 3 января пункты выдачи заказов работать не будут. В среду 4 января CDEK работает по графику субботы, а 5 числа — по воскресному расписанию. 6 января пункты выдачи снова будут работать в режиме расписания субботы, а 7 января будет выходной. В среду 8 января CDEK снова будет работать как в субботу. Затем пункты вернутся к обычному графику.

«Яндекс Маркет»

ПВЗ «Яндекс Маркета» 2 января будут работать в стандартном режиме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркет» в Ярославской области 31 декабря будут работать до 19:00. 1 января они будут закрыты. 2 января — стандартный режим работы по обычному графику. В Рождество, 7 января, ПВЗ будут работать до 20:00.

— При этом если пункт находит в бизнес-центре или другом объекте, время работы которого отличается от предложенного — партнеру следует заполнить специальную форму и уведомить нас об этом, — сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета».

«Авито доставка»

31 декабря пункты выдачи «Авито» будут закрыты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









