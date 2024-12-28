Как будут работать пункты выдачи заказов в Ярославской области в новогодние праздники. График

Если вы захотите забрать посылку в пункте выдачи заказов в новогодние праздники, 1 января 2025 года сделать это не получится. В этот день ПВЗ работать не будут.
Публикуем график работы пунктов выдачи известных маркетплейсов в регионе, о котором порталу 76.RU сообщили представители компаний.
Wildberries
31 декабря в пунктах выдачи Wildberries в Ярославле будет сокращенный день. Их двери будут открыты до 19:00. Но некоторые могут увеличить время работы: в этом году объединенная компания Wildberries и Russ вводит удвоенные выплаты за дополнительный час выдачи заказов.
— Мы видим, как возрастает нагрузка на пункты выдачи заказов, и хотим поддержать их в это время. Введение двойных выплат за дополнительный час работы — это помощь партнерам справиться с возросшим объемом заказов, а клиентам — получить свои подарки вовремя, — рассказал руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким.
1 января ПВЗ в регионе работать не будут, у них выходной. Со 2 января пункты выдачи вернутся к обычному графику.
Ozon
В пресс-службе компании Ozon сообщили, что 31 декабря пункты выдачи заказов будут работать до 19:00, поэтому клиентам посоветовали заранее забрать покупки. 1 января у всех точек будет выходным днем. Со второго января пункты начинают работу в стандартном режиме. Ориентироваться нужно на обычный график работы ПВЗ, в котором вы обычно забираете заказ.
CDEK
Пункты выдачи службы курьерской доставки CDEK 28 декабря будет работать полный день. 29 декабря — по графику воскресенья, время зависит от режима определенного пункта. 30 декабря — по графику субботы.
31 декабря пункты выдачи будут работать до 14:00. В компании уточнили, что в некоторых регионах время проядлят до 16:00. Правда, про Ярославскуцю область в этом плане уточнений не было.
С 1 по 3 января пункты выдачи заказов работать не будут. В среду 4 января CDEK работает по графику субботы, а 5 числа — по воскресному расписанию. 6 января пункты выдачи снова будут работать в режиме расписания субботы, а 7 января будет выходной. В среду 8 января CDEK снова будет работать как в субботу. Затем пункты вернутся к обычному графику.
«Яндекс Маркет»
Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркет» в Ярославской области 31 декабря будут работать до 19:00. 1 января они будут закрыты. 2 января — стандартный режим работы по обычному графику. В Рождество, 7 января, ПВЗ будут работать до 20:00.
— При этом если пункт находит в бизнес-центре или другом объекте, время работы которого отличается от предложенного — партнеру следует заполнить специальную форму и уведомить нас об этом, — сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета».
«Авито доставка»
У ПВЗ «Авито» в новогодние праздники будут выходные. Большая часть пунктов будет работать по следующему графику: 31 декабря, 1, 2, 3 и 7 января выходные дни, остальные — рабочие.