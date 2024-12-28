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Город эксклюзив Как будут работать пункты выдачи заказов в Ярославской области в новогодние праздники. График

Как будут работать пункты выдачи заказов в Ярославской области в новогодние праздники. График

Рассказываем, когда нужно успеть забрать товары с маркетплейсов

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1 комментарий

Расписание пунктов выдачи

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Если вы захотите забрать посылку в пункте выдачи заказов в новогодние праздники, 1 января 2025 года сделать это не получится. В этот день ПВЗ работать не будут.

Публикуем график работы пунктов выдачи известных маркетплейсов в регионе, о котором порталу 76.RU сообщили представители компаний.

Wildberries

Некоторые пункты выдачи будут работать дольше 31 декабря

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31 декабря в пунктах выдачи Wildberries в Ярославле будет сокращенный день. Их двери будут открыты до 19:00. Но некоторые могут увеличить время работы: в этом году объединенная компания Wildberries и Russ вводит удвоенные выплаты за дополнительный час выдачи заказов.

— Мы видим, как возрастает нагрузка на пункты выдачи заказов, и хотим поддержать их в это время. Введение двойных выплат за дополнительный час работы — это помощь партнерам справиться с возросшим объемом заказов, а клиентам — получить свои подарки вовремя, — рассказал руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким.

1 января ПВЗ в регионе работать не будут, у них выходной. Со 2 января пункты выдачи вернутся к обычному графику.

Ozon

В Ozon 1 января тоже возьмут выходной

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В пресс-службе компании Ozon сообщили, что 31 декабря пункты выдачи заказов будут работать до 19:00, поэтому клиентам посоветовали заранее забрать покупки. 1 января у всех точек будет выходным днем. Со второго января пункты начинают работу в стандартном режиме. Ориентироваться нужно на обычный график работы ПВЗ, в котором вы обычно забираете заказ.

CDEK

А вот пункты CDEK не будут работать с 1 по 3 января

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Пункты выдачи службы курьерской доставки CDEK 28 декабря будет работать полный день. 29 декабря — по графику воскресенья, время зависит от режима определенного пункта. 30 декабря — по графику субботы.

31 декабря пункты выдачи будут работать до 14:00. В компании уточнили, что в некоторых регионах время проядлят до 16:00. Правда, про Ярославскуцю область в этом плане уточнений не было.

С 1 по 3 января пункты выдачи заказов работать не будут. В среду 4 января CDEK работает по графику субботы, а 5 числа — по воскресному расписанию. 6 января пункты выдачи снова будут работать в режиме расписания субботы, а 7 января будет выходной. В среду 8 января CDEK снова будет работать как в субботу. Затем пункты вернутся к обычному графику.

«Яндекс Маркет»

ПВЗ «Яндекс Маркета» 2 января будут работать в стандартном режиме

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Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркет» в Ярославской области 31 декабря будут работать до 19:00. 1 января они будут закрыты. 2 января — стандартный режим работы по обычному графику. В Рождество, 7 января, ПВЗ будут работать до 20:00.

— При этом если пункт находит в бизнес-центре или другом объекте, время работы которого отличается от предложенного — партнеру следует заполнить специальную форму и уведомить нас об этом, — сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета».

«Авито доставка»

31 декабря пункты выдачи «Авито» будут закрыты

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У ПВЗ «Авито» в новогодние праздники будут выходные. Большая часть пунктов будет работать по следующему графику: 31 декабря, 1, 2, 3 и 7 января выходные дни, остальные — рабочие.

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Комментарии
1
Гость
17 минут
Фиолетово у нас нет денег по плану Таврического, мы существуем для содержания других
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