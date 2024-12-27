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Прочитайте это перед походом в магазин! Как правильно выбрать детский подарок — инструкция

На что стоит обратить внимание при покупке подарочного набора

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Как правильно выбрать сладкий подарок

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В Новый год принято дарить детям сладкие подарки. Как выбрать не просто коробку со вкусными конфетами, но и чтобы они были безопасными?

Топ-7 рекомендации от ярославского Роспотребнадзора:

  • приобретайте сладости в магазинах, супермаркетах, на рынках;

  • не стоит покупать товары в местах несанкционной торговли;

  • обратите внимание на информацию на этикетке: упаковка не должна быть нарушена;

  • уточните наличие потенциальных аллергенов. В составе не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, а также E200, E202, E210, E249;

  • в состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты, вафли пряники, печенье и другие;

  • карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, также, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь;

  • если внутри есть игрушка, то она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.

    Ранее мы делали большой обзор на сладкие подарки, которые продаются в ярославских магазинах. Что известно об их производителях — читайте в этом материале.

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