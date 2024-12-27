Прочитайте это перед походом в магазин! Как правильно выбрать детский подарок — инструкция

обратите внимание на информацию на этикетке: упаковка не должна быть нарушена;

уточните наличие потенциальных аллергенов. В составе не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, а также E200, E202, E210, E249;

в состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты, вафли пряники, печенье и другие;

карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, также, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь;

если внутри есть игрушка, то она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.

Ранее мы делали большой обзор на сладкие подарки, которые продаются в ярославских магазинах. Что известно об их производителях — читайте в этом материале.