Прочитайте это перед походом в магазин! Как правильно выбрать детский подарок — инструкция

В Новый год принято дарить детям сладкие подарки. Как выбрать не просто коробку со вкусными конфетами, но и чтобы они были безопасными?
Топ-7 рекомендации от ярославского Роспотребнадзора:
приобретайте сладости в магазинах, супермаркетах, на рынках;
не стоит покупать товары в местах несанкционной торговли;
обратите внимание на информацию на этикетке: упаковка не должна быть нарушена;
уточните наличие потенциальных аллергенов. В составе не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, а также E200, E202, E210, E249;
в состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты, вафли пряники, печенье и другие;
карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, также, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь;
если внутри есть игрушка, то она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.
Ранее мы делали большой обзор на сладкие подарки, которые продаются в ярославских магазинах. Что известно об их производителях — читайте в этом материале.