Полки ярославских магазинов заставлены коробками: что внутри сладких подарков и сколько они стоят

От выбора сладких подарков в магазинах разбегаются глаза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До Нового года осталось меньше месяца. На полках ярославских продуктовых магазинов уже давно красуются коробочки со сладкими подарками для детей. Мы посмотрели, какие новогодние наборы предлагают ярославским малышам, сколько они стоят и кто их сделал.

Сладости из Пензы

В магазине Fix Price мы нашли вот такие коробочки с конфетами. Та, которая с Дедом Морозом и пингвинами, весит 350 граммов, а стоит 199 рублей. Во втором подарке — 500 граммов сладостей, его цена — 249 рублей.

В составе подарков вафельные конфеты, карамельки с рисовыми шариками, конфеты с печеньем, карамелью, арахисом, воздушным рисом и другие.

Бюджетный вариант за 199 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Более дорогой подарок — 249 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Производитель и тех, и других — ООО «Невский кондитер Белинский» из Пензенской области. Это одна из производственных площадок фабрики «Невский кондитер». Здесь выпускают вафельные, пралиновые и шоколадные конфеты, шоколадные и злаковые батончики.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Невский кондитер Белинский» было образовано в 2007 году. Зарегистрирован в городе Белинский Пензенской области. Владелец и гендиректор компании — Лариса Пашкова. Чистая прибыль за 2023 год составила 10,7 миллиона рублей. Само ООО «Невский кондитер» зарегистрировано в Перми. Имеет производственные площадки, кроме упомянутой выше, в поселке Мокшан Пензенской области и городе Волхов Ленинградской области. Чистая прибыль «Невского кондитера» за прошлый год составила 33,3 миллиона рублей. У компании несколько владельцев, основные из которых бизнесмены Владимир Агнивин, Сергей Маликов и Сергей Алексеев.

Домик от национализированной компании

В магазине «Перекресток» предлагают купить подарок в форме домика. Его вес — 1 килограмм, цена по акции — 799,99 рубля.

Производитель подарка — АО «Конти-Рус» из Курска. Оно выпускает 250 видов продукции. Самые узнаваемые бренды — Bonjour, «Золотая лилия», Timi, «Супер-Контик». В набор положили конфеты с молочным и фруктовым вкусами, батончик с вафельной крошкой, печенье-сэндвич и другие сладости.

В праздничном домике — конфеты, батончики, печенье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Конти-Рус» зарегистрировано в Курске. Предприятие было основано в 1936 году. В формате АО работает с 1998 года. Чистая прибыль за 2023 год — 222,1 миллиона рублей. Производит 250 видов продукции. Самые узнаваемые бренды — Bonjour, Золотая лилия, Timi, «Супер-Контик». В ноябре 2023 года компанию по решению Ленинского районного суда Курска забрали из частных рук в пользу государства. Оказалось, что из 10 физлиц, которые владели организацией, восемь имели иностранные паспорта, каким-то образом дискредитировали Вооруженные силы России и оказывали финансовую поддержку вооруженным формированиям Украины.

Сюрприз от крупного холдинга

По соседству с этим подарком стоит коробка с набором сладостей сразу от нескольких производителей, которые входят в ООО «Объединенные кондитеры» (московские ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ПАО «Красный Октябрь» (и его филиалы в Рязанской и Московской областях). Вес — 501 грамм, цена по акции — 699, 99 рубля. В наборе — конфеты с разными начинками и другие сладости.

В таких упаковках свою продукцию продают фабрики с известными названиями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Объединенные кондитеры» — это российский кондитерский холдинг, который включает 16 предприятий по всей России и объединяет бренды «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Аленка», «Коровка», «Вдохновение», «Тульский пряник», Eco-Botaniсa и другие. Он был образован в 2002 году, зарегистрирован в Москве. Чистая прибыль за 2023 год составила 2,7 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем организации является холдинговая компания «ГУТА». А конечными владельцами могут быть АО «Агроинвест» из Москвы, предприниматель Сергей Носенко (член совета директоров корпорации «Объединенные кондитеры»), а также компании: Rockdale Holdings Ltd (Рокдейл Холдингз Лимитед), и Dorine Investment Ltd (Дорин Инвестмент ЛТД), зарегистрированные за пределами России.

Подарок из Чувашии

И еще один вариант сладкого сюрприза — от компании «Акконд» из города Чебоксары. Вес — 700 граммов, цена — 699, 99 рубля. В наборе — конфеты с бисквитом, со вкусом дыни и арбуза, помидора, жевательная карамель, печенье, вафли и другие сладости.

Подарок из Чебоксар обойдется почти в 700 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Акционерное общество «Акконд» образовано в 1992 году, зарегистрировано в городе Чебоксары Чувашской Республики. История кондитерского производства здесь началась 80 лет назад с небольшого кустарного производства, которое выпускало продукцию для фронта и тыла. Сейчас ассортимент фабрики насчитывает более 300 наименований. Самыми известными можно назвать конфеты «Птица дивная» и «Отломи». Чистая прибыль за 2023 год — 2,3 миллиарда рублей. Данных о нынешних владельцах фирмы в открытых источниках нет. Руководит предприятием с 1992 года Валерий Иванов.

Конфеты в «конфете» от белгородской фабрики

На полках ярославских магазинов можно найти и сладости под брендом «Фабрика им. Крупской». На обратной стороне коробки в качестве производителя указано ООО «КО „Славянка“» из Белгородской области. Дело в том, что «Славянка» — это кондитерское объединение, которое объединяет несколько фабрик по производству конфет. В составе набора — шоколадные конфеты, в том числе с цельным лесным орехом и десерт под названием «Торт „Балтийский“». Вес набора — 211 граммов, цена — 399 рублей.

Так выглядит подарок от компании «Славянка» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фабрика «Славянка» работает с 1870 года в городе Старый Оскол Белгородской области. В 2020 году она была зарегистрирована как ООО «Кондитерское Объединение „Славянка“». Сейчас выпускает 350 наименований продукции. Среди них конфеты «Степ», «Лёвушка», «Чудо», «Белочка» и другие. Чистая прибыль на конец 2023 года составила 1,1 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», основной владелец компании — Дмитрий Гусев. Находится на 13-м месте среди самых богатых людей Белгородчины. Также он является совладельцем множества компаний, связанных со «Славянкой» и занимающихся исследованием конъюнктуры рынка, складированием, продажей продукции.

Микс из России, Италии, Польши

Во многих ярославских магазинах можно найти наборы под брендом «Киндер». Их представляет на российском рынке компания ЗАО «Ферреро Руссия». Она имеет свое производство во Владимирской области и привозит часть продукции из других стран — Италии и Польши.

Пример набора от этого поставщика — Kinder Maxi Mix. В него входят различные шоколадки, шоколадные яйца с сюрпризами внутри. Вес — 223 грамма, цена — 699 рублей.

Этот Дед Мороз везет сладости из разных стран Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Ферреро Руссия» образовано в 1997 году, зарегистрировано в селе Ворша Владимирской области. Выпускает и продает в качестве официального импортера сладости итальянской компании Ferrero под брендами Nutella, Kinder, Tic Tac и другие. Чистая прибыль в 2023 году составила 8,3 миллиарда рублей. Данных об учредителях российской компании в открытых источниках нет. Владельцем всей корпорации Ferrero является итальянский миллиардер Джованни Ферреро. Гендиректор ЗАО «Ферреро Руссия» Игорь Немченко — в прошлом директор ООО «Спортлото».

Конфеты со швейцарскими корнями

В магазине «Магнит» мы нашли яркую коробку со сладостями с логотипом Nuts. Внутри, судя по информации на этикетке, — конфеты Nuts, «Бон Пари», Goodmix. Изготовитель сладостей — ООО «Нестле Россия» из Москвы. Филиалы компании расположены в Самаре и Перми). Набор весом 203,7 грамма стоит 159 рублей, весом 328 граммов —249 рублей.

«Нестле Россия» предлагает подарки в ярких желтых упаковках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











ООО «Нестле Россия» образовано в 2006 году, зарегистрировано в Москве. Чистая прибыль на конец 2023 года составила 7,5 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», владельцами компании являются «Сосьете Де Продюи Нестле С.А.» (Швейцария) и «Нестле Дойчланд А.Г.» (Nestle Deutschland Aktiengesellschaft) (Германия).

Сладости с южным характером

Вот такую коробочку со сладостями и символом года на упаковке предлагает ярославским покупателям ООО «Кондитер Кубани» из Краснодара. В наборе — конфеты с орехами, желейные, карамельки, в том числе с добавлением сока. Цена подарка — 99 рублей.

На упаковке с юга России красуется символ 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











ООО «Кондитер Кубани» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Само производство заработало в 2019 году. «Кондитер Кубани» выпускает около 20 наименований конфет. Одна из самых распространенных марок сладостей — LUCKY DAYS. Чистая прибыль предприятия на конец 2022 года составила 440 миллионов рублей. Фабрика входит в состав АО «Тандер», который является дочерним предприятием корпорации «Магнит» (самыми крупными акционерами ПАО «Магнит», по данным сервиса «Контур.Фокус», являются банк ВТБ и инвестиционная компания «Марафон Ритейл»).