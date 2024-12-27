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Город Стоит больше месяца: почему не сносят незаконный павильон в ярославском парке

Стоит больше месяца: почему не сносят незаконный павильон в ярославском парке

Комментарий мэрии

1 489
16 комментариев

Незаконный павильон стоит в парке уже больше месяца

Источник:

Мэрия Ярославля собирается расторгнуть договор аренды на землю с предпринимателем из-за строительства незаконного павильона в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе.

Двухэтажная пристройка к существующему кафе появилась в зоне отдыха еще в ноябре. Власти сразу заявили, что конструкция возведена в нарушение условий договора об аренде участка.

— В настоящее время арендатором земельного участка в парке 30-летия Победы по является Анна Исакова. Договор аренды заключен на срок до 1 апреля 2036 года.
В связи с нарушениями арендатором условий договора аренды в части возведения на земельном участке иных объектов или сооружений, не оговоренных договором аренды, арендодателем в адрес арендатора направлено предписание с предложением в добровольном порядке устранить выявленные нарушения, — сообщили порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Власти потребовали от предпринимательницы устранить нарушение до 7 января 2025 года.

— В случае неустранения нарушений арендодателем в судебном порядке будет инициирована процедура расторжения договора аренды земельного участка, — добавили в КУМИ.

Напомним, сам парк благоустроили в этом году. В нем появились новые детские площадки, столы для пинг-понга и шахмат, арт-объект «Очки». Правда, работы не были завершены в срок. Укладку плитки и вовсе перенесли на 2025 год.

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Парк 30-летия Победы Незаконная постройка
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Комментарии
16
Гость
1 час
Когда пристраивал,никто не видел что то ли?
Гость
1 час
Устроили свинарник , поставили какой-то сарай, разбросали плитку, огородили всё это забором и успокоились - встречайте Новый год жители Дзержинского района ! Не стыдно ?
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