Стоит больше месяца: почему не сносят незаконный павильон в ярославском парке

Незаконный павильон стоит в парке уже больше месяца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэрия Ярославля собирается расторгнуть договор аренды на землю с предпринимателем из-за строительства незаконного павильона в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе.

Двухэтажная пристройка к существующему кафе появилась в зоне отдыха еще в ноябре. Власти сразу заявили, что конструкция возведена в нарушение условий договора об аренде участка.

— В настоящее время арендатором земельного участка в парке 30-летия Победы по является Анна Исакова. Договор аренды заключен на срок до 1 апреля 2036 года.

В связи с нарушениями арендатором условий договора аренды в части возведения на земельном участке иных объектов или сооружений, не оговоренных договором аренды, арендодателем в адрес арендатора направлено предписание с предложением в добровольном порядке устранить выявленные нарушения, — сообщили порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Власти потребовали от предпринимательницы устранить нарушение до 7 января 2025 года.

— В случае неустранения нарушений арендодателем в судебном порядке будет инициирована процедура расторжения договора аренды земельного участка, — добавили в КУМИ.