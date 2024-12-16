«Я ни туда, ни сюда — между небом и землей»: 115-летняя ярославская долгожительница — о своей судьбе

Клавдии Гадючкиной исполнилось 115 лет Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В Ярославле живет одна из старейших бабушек России. В ноябре 2024 года Клавдии Гадючкиной исполнилось 115 лет — она родилась в 1909 году. Клавдия росла параллельно с тем, как в мире происходили события, менявшие ход истории: крушение «Титаника», смерть последнего императора Российской Империи, две мировые войны, развал Советского Союза.

Одним из главных достижений своей жизни Клавдия Гадючкина считает свою большую и дружную семью. У долгожительницы трое детей, шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.

В разговоре с 76.RU 115-летняя бабушка с трепетом поделилась воспоминаниями о своей молодости. Времени, когда всё казалось возможным.

История старейшей жительницы России Источник: Городские порталы / Елена Вахрушева

О жизни долгожительницы

К нашей встрече Клавдия Гадючкина начала готовиться заранее. Внучку Ольгу, у которой она живет, попросила купить сладостей к столу. Сама настраивалась на разговор с журналистами.

На поздравления с прошедшим днем рождения она, смущаясь, ответила:

— Ума нет, вот и живу. Да, мне уже 115 лет. Я бы никому не желала столько лет. Я глуховата, слеповата. Жизни нет.

Клавдия Гадючкина родилась в Ярославле, в Норской Слободе, за восемь лет до Октябрьской революции, в 1909 году. Уже в 15 лет она вышла на работу на фабрику «Красный перевал».

Клавдия Михайловна вспоминает те годы как самый трудный и изматывающий этап своей жизни.

— Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье, — пожаловалась ярославская долгожительница.

Несмотря на непростые условия труда, Клавдия отработала на фабрике 52 года. Сначала была прядильщицей, а затем стала помощником мастера цеха.

Свою семью Клавдия создала в 19 лет. Ее муж — Сергей Петрович — был работящим человеком. Служил во флоте, а после возвращения из плавания влюбился в ярославну и добился ее расположения.

— Он меня был старше на семь лет. Привязался, не мог отлипнуть, — вспоминает долгожительница. — К отцу моему отцу ходил, говорил: «Хочу жениться». Отец ему: «Да какая она невеста, она еще ребенок». А муж в ответ: «Ну, ничего. Через год будет матерью». 16 лет прожили вместе.

Муж ярославны умер в 1956 году. Клавдия Михайловна коротко объяснила: случился несчастный случай на фабрике «Норская Слобода», где он работал. Больше ярославна замуж не выходила.

«Надо вовремя уходить»

Летом в хорошую погоду бабушка выбирается на улицу. К счастью, идти не долго — пенсионерка живет на первом этаже Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной











Клавдия Гадючкина живет у своей внучки Ольги. Обычный день начинается в 9–10 утра. После бабушка весь день либо лежит, либо смотрит телевизор. Летом удается выбираться на улицу. Правда, только в теплую погоду, чтобы не приходилось долго одеваться. Это занятие отбирает много сил.

К 115 годам у бабушки накопился целый букет болячек. Из наиболее тревожащих ее — проблемы со зрением и слухом, а также повышенное давление и боли в суставах.

— Вот живу у внучки. Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу. Так что я не желаю никому столько прожить. Надо вовремя уходить.

Давление держится под 200. Организм отработал. Две войны, ведь это не шутка. И такая работа была. Клавдия Гадючкина ярославская долгожительница

Почти на постоянной основе бабушка принимает обезболивающие. Время от времени на дом приезжает терапевт. А чтобы попасть к узким специалистам, надо ехать в поликлинику. Столько сил у Клавдии Гадючкиной уже нет. По этой причине последнее время удается получить консультацию врачей только в дистанционном формате.

— У бабушки суставы болят. Врачи назначают обезболивающие мази, но они не очень хорошо помогают, — рассказала внучка долгожительницы Ольга. — Еще ноги болят, вены. У нее тонкая кожица, как пергамент. Мы моемся, кожа травмируется до крови. Я не знала, что с этим делать. Врача вызывала, он порекомендовал показать ее хирургу. Но специалист на дом не выезжает, а нам до больницы не доехать. Хорошо, врач оказался добродушным, он сфотографировал ноги и показал хирургу, тот дал свои рекомендации.

Мы запросили в Министерстве здравоохранения Ярославской области информацию, полагается ли Главдии Михайловне специальная программа медобслуживания на дому. Ответ опубликуем, как только он придет.

Старейшая из ныне живущих россиян

Живет Клавдия Гадючкина с внучкой Ольгой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Международная геронтологическая исследовательская группа внесла Клавдию Гадючкину в число старейших людей мира. Правда, в ходе подтверждения ее данных выявилась путаница в документах.

— По паспорту бабушке 115 лет, а по церковным книгам — 114 лет. Сейчас не докопаешься, это когда было-то. Черт знает, в каком году, — поделилась внучка Ольга. — А вообще, бабушка как-то давно рассказывала, что сама попросила в паспорте написать на год больше, потому что работать надо было, чтобы взяли на фабрику. Получается, она год себе приписала. Только странно, что и дата рождения изменена.

Мы знаем только, что она когда-то в порыве гнева порвала все свои документы, в том числе свидетельство о рождении. Только паспорт уцелел. Ольга внучка долгожительницы

Поэтому в данных геронтологического исследовательского центра обозначен 2010 год рождения.

Сказали, что отключили газ

Проблемы со слухом и зрением у Клавдии Гадючкиной с каждым годом только усугубляются Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Большую часть времени в течение дня бабушка проводит одна, потому что внучка работает.

— Я ей готовлю, она сама себе разогревает и накладывает, — рассказала внучка долгожительницы Ольга. — Я ей сказала, что отключила газ, потому что однажды пришла домой, и увидела, что бабушка забыла отключить плиту. Купили печку, самую обычную, где нужно повернуть кнопку, и всё работает. Теперь она ей пользуется.

Клавдия Гадючкина окружена любовью и вниманием своей семьи. Внуки и правнуки приезжают навещать бабушку. Но внутри у долгожительницы глубокая тоска. «Я сейчас одна, все ушли, а я осталась», с горечью повторяет себе под нос бабушка.

Я ни туда, ни сюда — между небом и землей. Говорю всё: «Господи, скоро ли я протяну ноги? Да положи ты меня в ящик! Никому мешать не буду, и сама не буду мучиться». Клавдия Гадючкина ярославская долгожительница

На вопрос о секрете долголетия она отвечает каждый год в своей манере: