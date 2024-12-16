«Я ни туда, ни сюда — между небом и землей»: 115-летняя ярославская долгожительница — о своей судьбе

В Ярославле живет одна из старейших бабушек России. В ноябре 2024 года Клавдии Гадючкиной исполнилось 115 лет — она родилась в 1909 году. Клавдия росла параллельно с тем, как в мире происходили события, менявшие ход истории: крушение «Титаника», смерть последнего императора Российской Империи, две мировые войны, развал Советского Союза.
Одним из главных достижений своей жизни Клавдия Гадючкина считает свою большую и дружную семью. У долгожительницы трое детей, шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.
В разговоре с 76.RU 115-летняя бабушка с трепетом поделилась воспоминаниями о своей молодости. Времени, когда всё казалось возможным.
О жизни долгожительницы
К нашей встрече Клавдия Гадючкина начала готовиться заранее. Внучку Ольгу, у которой она живет, попросила купить сладостей к столу. Сама настраивалась на разговор с журналистами.
На поздравления с прошедшим днем рождения она, смущаясь, ответила:
— Ума нет, вот и живу. Да, мне уже 115 лет. Я бы никому не желала столько лет. Я глуховата, слеповата. Жизни нет.
Клавдия Гадючкина родилась в Ярославле, в Норской Слободе, за восемь лет до Октябрьской революции, в 1909 году. Уже в 15 лет она вышла на работу на фабрику «Красный перевал».
Клавдия Михайловна вспоминает те годы как самый трудный и изматывающий этап своей жизни.
— Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье, — пожаловалась ярославская долгожительница.
Несмотря на непростые условия труда, Клавдия отработала на фабрике 52 года. Сначала была прядильщицей, а затем стала помощником мастера цеха.
Свою семью Клавдия создала в 19 лет. Ее муж — Сергей Петрович — был работящим человеком. Служил во флоте, а после возвращения из плавания влюбился в ярославну и добился ее расположения.
— Он меня был старше на семь лет. Привязался, не мог отлипнуть, — вспоминает долгожительница. — К отцу моему отцу ходил, говорил: «Хочу жениться». Отец ему: «Да какая она невеста, она еще ребенок». А муж в ответ: «Ну, ничего. Через год будет матерью». 16 лет прожили вместе.
Муж ярославны умер в 1956 году. Клавдия Михайловна коротко объяснила: случился несчастный случай на фабрике «Норская Слобода», где он работал. Больше ярославна замуж не выходила.
«Надо вовремя уходить»
Клавдия Гадючкина живет у своей внучки Ольги. Обычный день начинается в 9–10 утра. После бабушка весь день либо лежит, либо смотрит телевизор. Летом удается выбираться на улицу. Правда, только в теплую погоду, чтобы не приходилось долго одеваться. Это занятие отбирает много сил.
К 115 годам у бабушки накопился целый букет болячек. Из наиболее тревожащих ее — проблемы со зрением и слухом, а также повышенное давление и боли в суставах.
— Вот живу у внучки. Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу. Так что я не желаю никому столько прожить. Надо вовремя уходить.
Давление держится под 200. Организм отработал. Две войны, ведь это не шутка. И такая работа была.
Почти на постоянной основе бабушка принимает обезболивающие. Время от времени на дом приезжает терапевт. А чтобы попасть к узким специалистам, надо ехать в поликлинику. Столько сил у Клавдии Гадючкиной уже нет. По этой причине последнее время удается получить консультацию врачей только в дистанционном формате.
— У бабушки суставы болят. Врачи назначают обезболивающие мази, но они не очень хорошо помогают, — рассказала внучка долгожительницы Ольга. — Еще ноги болят, вены. У нее тонкая кожица, как пергамент. Мы моемся, кожа травмируется до крови. Я не знала, что с этим делать. Врача вызывала, он порекомендовал показать ее хирургу. Но специалист на дом не выезжает, а нам до больницы не доехать. Хорошо, врач оказался добродушным, он сфотографировал ноги и показал хирургу, тот дал свои рекомендации.
Мы запросили в Министерстве здравоохранения Ярославской области информацию, полагается ли Главдии Михайловне специальная программа медобслуживания на дому. Ответ опубликуем, как только он придет.
Старейшая из ныне живущих россиян
Международная геронтологическая исследовательская группа внесла Клавдию Гадючкину в число старейших людей мира. Правда, в ходе подтверждения ее данных выявилась путаница в документах.
— По паспорту бабушке 115 лет, а по церковным книгам — 114 лет. Сейчас не докопаешься, это когда было-то. Черт знает, в каком году, — поделилась внучка Ольга. — А вообще, бабушка как-то давно рассказывала, что сама попросила в паспорте написать на год больше, потому что работать надо было, чтобы взяли на фабрику. Получается, она год себе приписала. Только странно, что и дата рождения изменена.
Мы знаем только, что она когда-то в порыве гнева порвала все свои документы, в том числе свидетельство о рождении. Только паспорт уцелел.
Поэтому в данных геронтологического исследовательского центра обозначен 2010 год рождения.
Сказали, что отключили газ
Большую часть времени в течение дня бабушка проводит одна, потому что внучка работает.
— Я ей готовлю, она сама себе разогревает и накладывает, — рассказала внучка долгожительницы Ольга. — Я ей сказала, что отключила газ, потому что однажды пришла домой, и увидела, что бабушка забыла отключить плиту. Купили печку, самую обычную, где нужно повернуть кнопку, и всё работает. Теперь она ей пользуется.
Клавдия Гадючкина окружена любовью и вниманием своей семьи. Внуки и правнуки приезжают навещать бабушку. Но внутри у долгожительницы глубокая тоска. «Я сейчас одна, все ушли, а я осталась», с горечью повторяет себе под нос бабушка.
Я ни туда, ни сюда — между небом и землей. Говорю всё: «Господи, скоро ли я протяну ноги? Да положи ты меня в ящик! Никому мешать не буду, и сама не буду мучиться».
На вопрос о секрете долголетия она отвечает каждый год в своей манере:
— Человек я добрый, может, всё из-за этого — столько живу. Успехов всем в работе и жизни, в семье! Спасибо, что не забываете про меня!