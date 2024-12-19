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Город истории «До больницы не доехать»: 115-летняя ярославская долгожительница добилась медицинской помощи

«До больницы не доехать»: 115-летняя ярославская долгожительница добилась медицинской помощи

После публикации 76.RU к Клавдии Гадючкиной выехала делегация врачей

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2 комментария

Ярославской долгожительнице Клавдии Гадючкиной исполнилось 115 лет

Источник:

В ноябре Клавдии Гадючкиной из Ярославля исполнилось 115 лет. В интервью 76.RU долгожительница пожаловалась на здоровье: она страдает от скачков давления и болей в суставах. Кроме того, за последние годы значительно ухудшились зрение и слух.

— Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу, — поделилась Клавдия Михайловна.

<p>Клавдия Гадючкина</p><p>Клавдия Гадючкина</p>

Давление держится под 200. Организм отработал. Две войны, ведь это не шутка. И такая работа была.

Почти на постоянной основе бабушка принимает обезболивающие. Время от времени на дом приезжает терапевт. А чтобы попасть к узким специалистам, надо ехать в поликлинику. Столько сил у Клавдии Гадючкиной уже нет. По этой причине последнее время удается получить консультации врачей только в дистанционном формате.

— У бабушки суставы болят. Врачи назначают обезболивающие мази, но они не очень хорошо помогают, — рассказала внучка долгожительницы Ольга. — Еще ноги болят, вены. У нее тонкая кожица — как пергамент. Мы моемся, кожа травмируется до крови. Я не знала, что с этим делать. Врача вызывала, он порекомендовал показать ее хирургу. Но специалист на дом не выезжает, а нам до больницы не доехать. Хорошо, врач оказался добродушным, он сфотографировал ноги и показал хирургу, тот дал свои рекомендации.

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9 декабря мы запросили в Министерстве здравоохранения Ярославской области информацию, полагается ли Клавдии Михайловне специальная программа медобслуживания на дому. Через пять дней после этого, 14 декабря, к долгожительнице выехала делегация врачей из Центральной городской больницы, к которой ярославна относится по месту жительства.

— 14 декабря 2024-го произведен активный выезд на дом врачей-специалистов: хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога. Пациентка осмотрена, даны рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению. Медицинское обслуживание Гадючкиной Клавдии Михайловны взято на контроль администрацией ЦГБ, — ответили на запрос нашему порталу.

В Министерстве здравоохранения также отметили, что у Клавдии Гадючкиной нет инвалидности, льготополучателем она не является. А на получение бесплатных лекарств могут претендовать следующие категории граждан:

  • люди с инвалидностью;

  • ветераны боевых действий;

  • участники Великой Отечественной войны;

  • бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

  • люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний;

  • герои СССР и России;

  • герои Социалистического Труда;

  • полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

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Долгожительница Клавдия Гадючкина Юбилей День рождения Здоровье Минздрав
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Комментарии
2
Гость
29 минут
Доконает баушку эта делегация.
Гость
26 минут
ОКАЗЫВАЕТСЯ ВРЕДНО ЖИТЬ ДО ТАКОГО ВОЗРАСТА
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