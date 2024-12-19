«До больницы не доехать»: 115-летняя ярославская долгожительница добилась медицинской помощи

Ярославской долгожительнице Клавдии Гадючкиной исполнилось 115 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ноябре Клавдии Гадючкиной из Ярославля исполнилось 115 лет. В интервью 76.RU долгожительница пожаловалась на здоровье: она страдает от скачков давления и болей в суставах. Кроме того, за последние годы значительно ухудшились зрение и слух.

— Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу, — поделилась Клавдия Михайловна.

Давление держится под 200. Организм отработал. Две войны, ведь это не шутка. И такая работа была. Клавдия Гадючкина ярославская долгожительница

Почти на постоянной основе бабушка принимает обезболивающие. Время от времени на дом приезжает терапевт. А чтобы попасть к узким специалистам, надо ехать в поликлинику. Столько сил у Клавдии Гадючкиной уже нет. По этой причине последнее время удается получить консультации врачей только в дистанционном формате.

— У бабушки суставы болят. Врачи назначают обезболивающие мази, но они не очень хорошо помогают, — рассказала внучка долгожительницы Ольга. — Еще ноги болят, вены. У нее тонкая кожица — как пергамент. Мы моемся, кожа травмируется до крови. Я не знала, что с этим делать. Врача вызывала, он порекомендовал показать ее хирургу. Но специалист на дом не выезжает, а нам до больницы не доехать. Хорошо, врач оказался добродушным, он сфотографировал ноги и показал хирургу, тот дал свои рекомендации.

Летом в хорошую погоду бабушка выбирается на улицу. К счастью, идти недолго — пенсионерка живет на первом этаже Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

9 декабря мы запросили в Министерстве здравоохранения Ярославской области информацию, полагается ли Клавдии Михайловне специальная программа медобслуживания на дому. Через пять дней после этого, 14 декабря, к долгожительнице выехала делегация врачей из Центральной городской больницы, к которой ярославна относится по месту жительства.

— 14 декабря 2024-го произведен активный выезд на дом врачей-специалистов: хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога. Пациентка осмотрена, даны рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению. Медицинское обслуживание Гадючкиной Клавдии Михайловны взято на контроль администрацией ЦГБ, — ответили на запрос нашему порталу.

В Министерстве здравоохранения также отметили, что у Клавдии Гадючкиной нет инвалидности, льготополучателем она не является. А на получение бесплатных лекарств могут претендовать следующие категории граждан: