Ждать ледяных дождей? Чем жителей Центральной России удивит погода в середине декабря

Синоптики предупредили жителей Центральной России о погоде на грядущей неделе. Судя по прогнозу, на Русской равнине будет снежно. А к концу недели осадки начнут переходить в дожди.

— Возможны и гололедные явления, в конце рабочей недели осадки станут переходить в дожди. В понедельник–вторник дневная температура повысится — −3… +2 °С, в среду-четверг ненадолго похолодает в среднем на 5–6 °С. А к пятнице в регион вернутся оттепели до 0… +5 °С, — уточнили в «Фобосе».