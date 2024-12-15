Ждать ледяных дождей? Чем жителей Центральной России удивит погода в середине декабря

Синоптики предупредили жителей Центральной России о погоде на грядущей неделе. Судя по прогнозу, на Русской равнине будет снежно. А к концу недели осадки начнут переходить в дожди.
— Возможны и гололедные явления, в конце рабочей недели осадки станут переходить в дожди. В понедельник–вторник дневная температура повысится — −3… +2 °С, в среду-четверг ненадолго похолодает в среднем на 5–6 °С. А к пятнице в регион вернутся оттепели до 0… +5 °С, — уточнили в «Фобосе».
Прогноз погоды в Ярославле
Днем 16 декабря переменная облачность, -8… -10 °С, ветер слабый. Давление очень низкое;
17 декабря в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -2… -4 °С, ветер западный, умеренный;
18 декабря в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью и днем -8… -10 °С, ветер северо-западный, умеренный;
19 декабря ожидается переменная облачность, местами дымка; ночью -13… -15 °С, днем -11… -13 °С, ветер южный, умеренный.