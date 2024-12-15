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Город Ждать ледяных дождей? Чем жителей Центральной России удивит погода в середине декабря

Ждать ледяных дождей? Чем жителей Центральной России удивит погода в середине декабря

Прогноз на неделю

1 217
6 комментариев

Какой будет погода на грядущей неделе

Источник:

Синоптики предупредили жителей Центральной России о погоде на грядущей неделе. Судя по прогнозу, на Русской равнине будет снежно. А к концу недели осадки начнут переходить в дожди.

— Возможны и гололедные явления, в конце рабочей недели осадки станут переходить в дожди. В понедельник–вторник дневная температура повысится — −3… +2 °С, в среду-четверг ненадолго похолодает в среднем на 5–6 °С. А к пятнице в регион вернутся оттепели до 0… +5 °С, — уточнили в «Фобосе».

Прогноз погоды в Ярославле

  • Днем 16 декабря переменная облачность, -8… -10 °С, ветер слабый. Давление очень низкое;

  • 17 декабря в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -2… -4 °С, ветер западный, умеренный;

  • 18 декабря в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью и днем -8… -10 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • 19 декабря ожидается переменная облачность, местами дымка; ночью -13… -15 °С, днем -11… -13 °С, ветер южный, умеренный.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Очереди в травмапунктах обеспечены
Гость
1 час
Дождь ледяной прозрачной коркой Покрыл дороги и дома, Площадку детскую и горку… Без спроса, но хоть задарма..
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