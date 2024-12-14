В Ярославле собралась толпа у КЗЦ «Миллениум». Что там случилось

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров.

В день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, артист исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.