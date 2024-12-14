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Город В Ярославле собралась толпа у КЗЦ «Миллениум». Что там случилось

В Ярославле собралась толпа у КЗЦ «Миллениум». Что там случилось

Рассказываем, что происходит

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К зданию стягиваются люди

Источник:

Вечером 14 декабря у КЗЦ «Миллениум» на Которосльной набережной собралась толпа. Десятки людей выстроились в очередь у входа. К зданию подъезжают машины, а на Которосльной набережной собралась небольшая пробка.

— Интересно, куда все идут? — задался вопросом читатель 76.RU.

Люди у входа к КЗЦ «Миллениум» — зрители. В 19:00 там начнется концерт известного певца SHAMAN’a (6+). Ярослав Дронов в эти выходные проведет два выступления в столице Золотого кольца. Второй концерт (6+) пройдет 15 декабря.

Люди приехали заранее

Источник:

В ожидании концерта люди фотографируются у елки

Источник:

Кто такой SHAMAN?

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров.

В день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, артист исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.

Напомним, изначально в Ярославле должен был пройти один концерт исполнителя — 15 декабря. Но билеты на его выступление стремительно раскупили еще в начале ноября. Тогда появилась информация, что следом за первым пройдет второй концерт.

Мы уже публиковали райдер Ярослава Дронова. Среди того, что требует артист, есть и особые акценты. А в онлайн-трансляции можно посмотреть, как проходит концерт исполнителя.

ПО ТЕМЕ
SHAMAN Концерт КЗЦ Миллениум Толпа
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