В Ярославль приедет SHAMAN. Изучаем райдер певца с особыми требованиями

Ярославцы раскупили билеты на выступление артиста Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Ярославль приедет певец Ярослав Дронов, известный публике как SHAMAN. Артист даст сразу два концерта (6+) — 14 и 15 декабря. Изначально планировалось одно выступление, но билеты буквально смели. Тогда появилась информация о том, что пройдет дополнительное шоу.

Наши коллеги из NN.RU в октябре 2024 года узнали райдер певца . Смотрим, что было указано в условиях исполнителя, чтобы он провел выступление.

Добираться только на самолете или поезде

Чтобы добраться до нужной точки, SHAMAN и его коллектив рассматривали и авиаперелеты, и поездки на поездах. Указано, что Ярослав и турменеджер должны лететь только бизнес-классом и компанией «Аэрофлот». Для остальных музыкантов состава готовы рассмотреть экономкласс. Поездка на поезде возможна лишь в том случае, если она займет не больше 10 часов. Места должны быть забронированы в купе.

Для передвижений по городу Ярославу Дронову потребуется трансфер — V-class с тонированными стеклами и классическим салоном (диван). Внутри автомобиля нужно подготовить воду без газа. Но не охлажденную, а комнатной температуры. Например, «Кубай», «Пилигрим», Tassay. Также необходимы зарядки для телефонов, матрас по размеру заднего дивана, новые подушка и одеяло с гусиным пухом, а также санитайзер, аптечка, эвкалиптовые леденцы, влажные и сухие салфетки.

Только номер люкс

Требования к проживанию действительно «звездные». Для размещения рассматривается только пятизвездочный отель. Ярослав Дронов согласен отдыхать в номере люкс с большой кроватью (king/queen size). Перед бронью фото или видео номера должны отправить на согласование менеджеру. Кадры с сайтов отеля не подходят.

Внутри номера должны быть 10 бутылок воды, растворимый кофе, подушки из гусиного пуха, матрас средней жесткости и блэкаут-шторы.

Также люкс должны забронировать для директора, если он едет в тур. Для менеджера подойдет улучшенный номер, а остальные члены коллектива согласны на одноместные номера в том же отеле.

Нужен портрет президента на стене

В целом если говорить о гримерке, то требования здесь не выходят за рамки простоты. Нужны лишь диван, мусорное ведро, зеркала, вешалки. Но есть и особое пожелание. Певцу необходимо, чтобы на стене был портрет президента России Владимира Путина. В гримерке на всякий случай должны быть чайник, чай в пакетиках, растворимый кофе и вода без газа.

К перекусу у SHAMAN’a тоже есть дополнительные требования. Под рукой певца должен быть березовый сок, овсяное печенье «Полет СССР», шоколад, фрукты, орехи, эвкалиптовые леденцы, брускетты.

Из техники и одежды нужны: мощный фен, лак для волос «Стальная хватка» и черный махровый халат.

Всей команде во время пребывания в другом городе должны платить суточные: помимо артиста, 10 тысяч рублей — турменеджеру, по 13 500 рублей на каждого охранника и по 5 тысяч на каждого члена коллектива.