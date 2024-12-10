«Цена — 500 рублей за метр»: названы адреса елочных базаров в Ярославле

В мэрии рассказали, сколько будет стоить живая ель Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В мэрии рассказали о начале работы елочных базаров в Ярославле. Горожане смогут приобрести живое дерево с 20 по 31 декабря.

— Елочные базары в Ярославле начнут работу с 20 декабря. В городе будет открыто 14 торговых площадок, елочные базары будут представлены в каждом районе города. Как правило, это исторически сложившиеся точки продажи, — рассказала на открытом совещании мэра 10 декабря начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвара Моисеева.

Где купить живую елку в Ярославле:

площадь Труда;

улица Угличская в районе дома 24;

Ленинградский проспект, в районе домов 70 и 50;

улица Труфанова в районе дома № 19;

проспект Дзержинского, 10;

проспект Машиностроителей в районе домов 9, 11 и 30;

Московский проспект в районе дома № 90;

улица Ньютона 65;

проспект Фрунзе в районе дома № 46;

остановка «Улица Академика Колмогорова»;

улица Гоголя в районе дома № 2.

На базарах традиционно будут представлены елки разных размеров и лапник.

— Предположительная цена елочки ожидается в районе 500 рублей за один метр, — добавила Варвара Моисеева.

Напомним, каток на Советской площади также начнет работу с 20 декабря, вместе с ним начнет работу новогодняя ярмарка. В этом материале подробнее рассказывали, что появится на главной площади города.