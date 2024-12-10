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Город Новый год — 2025 «Цена — 500 рублей за метр»: названы адреса елочных базаров в Ярославле

«Цена — 500 рублей за метр»: названы адреса елочных базаров в Ярославле

Когда в городе заработают торговые точки

169
2 комментария

В мэрии рассказали, сколько будет стоить живая ель

Источник:

В мэрии рассказали о начале работы елочных базаров в Ярославле. Горожане смогут приобрести живое дерево с 20 по 31 декабря.

— Елочные базары в Ярославле начнут работу с 20 декабря. В городе будет открыто 14 торговых площадок, елочные базары будут представлены в каждом районе города. Как правило, это исторически сложившиеся точки продажи, — рассказала на открытом совещании мэра 10 декабря начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвара Моисеева.

Где купить живую елку в Ярославле:

  • площадь Труда;

  • улица Угличская в районе дома 24;

  • Ленинградский проспект, в районе домов 70 и 50;

  • улица Труфанова в районе дома № 19;

  • проспект Дзержинского, 10;

  • проспект Машиностроителей в районе домов 9, 11 и 30;

  • Московский проспект в районе дома № 90;

  • улица Ньютона 65;

  • проспект Фрунзе в районе дома № 46;

  • остановка «Улица Академика Колмогорова»;

  • улица Гоголя в районе дома № 2.

На базарах традиционно будут представлены елки разных размеров и лапник.

— Предположительная цена елочки ожидается в районе 500 рублей за один метр, — добавила Варвара Моисеева.

Напомним, каток на Советской площади также начнет работу с 20 декабря, вместе с ним начнет работу новогодняя ярмарка. В этом материале подробнее рассказывали, что появится на главной площади города.

А вы какую елку предпочитаете?

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Комментарии
2
Гость
9 минут
Ну и ценники совсем одурели , опять джигиты и вахабиты забьют все
Гость
2 минуты
В прошлом годе, Мерия извергала тоже самое. В итоге - в основном торговали лица Кавказской внешности, и цены были 500 рублей за сантиметр, а не за метр!🤣🤣🤣
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