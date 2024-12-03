Ярмарка и 18-метровая елка: что появится на главной площади Ярославля к Новому году

На Советской площади в Ярославле к Новому году поставят главную городскую елку высотой 18 метров. Также здесь откроется каток, аттракционы, горка, новогодняя ярмарка c теплыми купольными беседками и еловая аллея. Об этом 3 декабря на общегородском совещании в мэрии рассказала директор «Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города» Людмила Жиленко.

Всего в городе нарядят 50 елок — в общественных местах, у домов культуры, у торговых центров и во дворах. Катки для массовых катаний зальют не только на Советской площади, но и в Юбилейном парке, а также в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе. По-новогоднему украсят пять троллейбусов, пять автобусов, два трамвая, а также городскую снегоуборочную технику.