НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -2

0 м/c,

 755мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Ярославцы возмутились скачку цен
Тарифы на проезд
Горящие туры на Новый год
Звезда нулевых в Ярославле
Пожар в колонии
Незаконная пристройка у жилых домов
Проблемные маршруты в Ярославле
Погода декабря
Кто строит новую Россию
Город Новый год — 2025 Ярмарка и 18-метровая елка: что появится на главной площади Ярославля к Новому году

Ярмарка и 18-метровая елка: что появится на главной площади Ярославля к Новому году

В мэрии озвучили новые подробности подготоки города к празднику

288
Написать комментарий

На Советской площади в Ярославле откроется новогодняя ярмарка

Источник:

На Советской площади в Ярославле к Новому году поставят главную городскую елку высотой 18 метров. Также здесь откроется каток, аттракционы, горка, новогодняя ярмарка c теплыми купольными беседками и еловая аллея. Об этом 3 декабря на общегородском совещании в мэрии рассказала директор «Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города» Людмила Жиленко.

— Елку мы украсим фоновой подсветкой, гирляндами, бусами, объемными световыми элементами, — сообщила она.

Также на Советской площади поставят большие фигурки золотого медведя, варежек и шара.

На Советской площади поставят золотого медведя

Здесь будет проходить новогодняя ярмарка

Что где будет размещено на Советской площади

1 из 3

На Советской площади поставят золотого медведя

Источник:

Всего в городе нарядят 50 елок — в общественных местах, у домов культуры, у торговых центров и во дворах. Катки для массовых катаний зальют не только на Советской площади, но и в Юбилейном парке, а также в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе. По-новогоднему украсят пять троллейбусов, пять автобусов, два трамвая, а также городскую снегоуборочную технику.

Большая часть украшений должны появиться в Ярославле до 10 декабря.

Напомним, городские власти сообщили, что массовых гуляний в новогоднюю ночь в Ярославле не будет.

ПО ТЕМЕ
Новый год Советская площадь Елка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление