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Город Новый год — 2025 Гулянья всё же будут: опубликована программа новогодней ночи в Ярославле

Гулянья всё же будут: опубликована программа новогодней ночи в Ярославле

В городе задействуют три площадки

281
4 комментария

В Новый год гулянья в Ярославле пройдут на трех площадках

Источник:

В Ярославле опубликовали программу празднования Нового года — 2025. Вся информация размещена на специально созданном сайте Новыйгод76.рф.

— Здесь собраны все праздничные мероприятия, которые пройдут в городе с 20 декабря по 12 января, — уточнили в мэрии города.

Всего предусмотрено более 200 праздничных событий.

В саму новогоднюю ночь массовые гулянья пройдут на трех площадках в районах Ярославля — в Парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, в Юбилейном парке и на площади у ДК «Нефтяник» на Московском проспекте. Только здесь места отвечают необходимым требованиям безопасности.

— Время всех мероприятий — с 01:00 до 03:00, — уточнили порталу 76.RU в управлении культуры мэрии.

На новогоднем сайте вместо Юбилейного парка сейчас указан сквер на проспекте Машиностроителей. Но власти пояснили, что это неверная информация. Сайт только запустили, и он еще будет дорабатываться.

В управлении культуры мэрии пояснили, что вместо сквера на Машиностроителей задействуют Юбилейный парк

Источник:

Также здесь указано, что 1 января гулянья пройдут на Советской площади, но не в саму праздничную ночь, а уже вечером в первый день наступившего года — в 19 часов. Это мероприятие пока тоже под вопросом.

Напомним, ранее власти Ярославля объявили, что в этом году из соображений безопасности массовых гуляний в центре города на Советской площади не будет. Также не запланирован и праздничный салют.

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Комментарии
4
Гость
18 минут
чтобы Новый Год был похож на предыдущие 25 смотрите поздравления Таврического и кушайте лапшу на коленях
Гость
18 минут
Конечно будут! Тай ждёт!🤣🤣🤣
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