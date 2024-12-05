Гулянья всё же будут: опубликована программа новогодней ночи в Ярославле

В Новый год гулянья в Ярославле пройдут на трех площадках Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU











В Ярославле опубликовали программу празднования Нового года — 2025. Вся информация размещена на специально созданном сайте Новыйгод76.рф.

— Здесь собраны все праздничные мероприятия, которые пройдут в городе с 20 декабря по 12 января, — уточнили в мэрии города.

Всего предусмотрено более 200 праздничных событий.

В саму новогоднюю ночь массовые гулянья пройдут на трех площадках в районах Ярославля — в Парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, в Юбилейном парке и на площади у ДК «Нефтяник» на Московском проспекте. Только здесь места отвечают необходимым требованиям безопасности.

— Время всех мероприятий — с 01:00 до 03:00, — уточнили порталу 76.RU в управлении культуры мэрии.

На новогоднем сайте вместо Юбилейного парка сейчас указан сквер на проспекте Машиностроителей. Но власти пояснили, что это неверная информация. Сайт только запустили, и он еще будет дорабатываться.

В управлении культуры мэрии пояснили, что вместо сквера на Машиностроителей задействуют Юбилейный парк Источник: Новыйгод76.рф











Также здесь указано, что 1 января гулянья пройдут на Советской площади, но не в саму праздничную ночь, а уже вечером в первый день наступившего года — в 19 часов. Это мероприятие пока тоже под вопросом.