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Город Без тепла — 1,7 тысячи ярославцев: чиновник пойдет под суд из-за коммунального ЧП в морозы

Без тепла — 1,7 тысячи ярославцев: чиновник пойдет под суд из-за коммунального ЧП в морозы

Подробности резонансного дела

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6 комментариев

Александра Кошлакова обвиняют в превышении должностных полномочий

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В Ярославле в суд передали дела чиновника и коммунальщика, из-за которых в Красных Ткачах не было отопления. Речь идет о коммунальной аварии, которая случилась в январе 2024 года. Тогда в сильные морозы без отопления остались около 1,7 тысячи жителей в 28 домах. Батареи были ледяными также в 10 соцобъектах.

Следователи считают, что авария могла случиться из-за подтасовки в документах и нарушений правил эксплуатации. К ответственности привлекли заместителя главы Ярославского района Александра Кошлакова, который подписал документы о готовности котельной к отопительному сезону, и директора ООО «Тепловая компания».

— По версии обвинения, в сентябре 2023 года на основании не соответствующих действительности документов первый заместитель главы администрации Ярославского муниципального района подписал паспорт готовности к отопительному сезону котельной в поселке Красные Ткачи, оформленный на ООО «Прогресс». При этом договор аренды объекта с данным юридическим лицом был расторгнут в июле 2023 года, позже котельная передана в аренду ООО «Тепловая компания», не имеющему лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта и не включенному в соответствующий реестр, — объяснили в прокуратуре Ярославской области.

«Тепловая компания» была образована 7 августа 2023 года и зарегистрирована в поселке Красные Ткачи. Ее директор и учредитель — Юлия Харитонова, ранее она была гендиректором московской фирмы «Профильтекстиль». Согласно сервису «Контур.Фокус», с «Тепловой компанией» в прошлом году были заключены и други госзакупки. К примеру, обслуживание Ярославской ЦРБ, детсад «Красная Шапочка», МФЦ в Карабихе, а также пожарно-спасательной службы Ярославской области и центра соцобслуживания «Золотая осень». В закупках указано, что, помимо теплоснабжения, фирма должна была оказывать услуги по водоотведению и удалению сточных отходов.

Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий из личной заинтересованности и служебном подлоге (по пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Руководителя компании и обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по ч. 1 ст. 217 УК РФ, ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, Александра Кошлакова задержали в марте 2024 года. Спустя пару месяцев специалисты Технадзора выявили более 100 нарушений в работе ООО «Тепловая компания» и запретили ее работу.

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Комментарии
6
Инженер1
1 час
Какие "ярославцы", если живут в Ткачах? КрасноТкачёвцы!
Гость
1 час
Москва откуда всё идёт конечно не причём?
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