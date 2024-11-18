В Ярославле к Новому году купят большой видеоэкран за 3,5 миллиона рублей. Где его установят

Экран планируют разместить на Советской площади Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В Ярославле власти купят большой видеоэкран, который планируют установить на Советской площади. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная, или максимальная цена контракта, — 3,5 миллиона рублей.

В описании объекта закупки указано, что экран должен быть новым, не бывшим в употреблении. При этом он должен быть выпущен не ранее 2023 года.

— Руководство пользователя должно быть предоставлено на русском языке. Техническая документация может быть выполнена как на русском, так и на английском языке. Недопустимо предоставление технической документации и руководства пользователя в виде ксерокопий или сканированных документов, — говорится в документах.

Доставить и установить экран должны с 5 по 12 декабря. Указано, что размер экрана не должен быть менее 2, 95 метра на 4,9, но при этом не более 3 метров на 5.

Заказчиком выступает дирекция городских парков культуры и отдыха Ярославля. Там уточнили, что экран нужен для трансляции новогоднего обращения президента. После праздников его разместят в другом месте.

— По рекомендации об установке в многолюдных местах экранов для трансляции новогоднего обращения президента Российской Федерации — в настоящее время МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Ярославля приобретает электронный экран, который будет установлен на Советской площади рядом с катком на время новогодних праздников. Затем экран планируется разместить в парке на острове Даманский для организации работы летнего кинотеатра, — пояснили в ярославской дирекции городских парков.