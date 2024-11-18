Угадайте место по фото: ярославна показала лунную пустыню

Фотограф показала суперлуние над Рыбинским водохранилищем Источник: Александра Данилова / Vk.com











Фотограф Александра Данилова показала обмелевшее Рыбинское море в Ярославской области. Берега водохранилища увеличились в размерах этой осенью, отступившая вода обнажила песчаные просторы.

— На фото — берег Каменниковского полуострова за детским лагерем «Полянка», там бывает разный уровень воды, кадры сделаны 17 сентября, — пояснила в беседе с 76.RU фотограф.

Публикуем атмосферные лунные кадры.

Когда-то здесь была вода Источник: Александра Данилова / Vk.com











Берег превратился в природный автодром Источник: Александра Данилова / Vk.com











Рыбаки вплотную подъезжают к воде Источник: Александра Данилова / Vk.com











В пустынных локациях открываются живописные пейзажи Источник: Александра Данилова / Vk.com











Граница между небом и водой растворяется Источник: Александра Данилова / Vk.com











Этой осенью многие жители Ярославской области обеспокоились состоянием водохранилища. В октябре 2024 года в Министерстве природопользования и охраны окружающей среды уточнили, что зимой водохранилища постепенно освобождают перед весенними половодьями. Однако этой осенью были установлены сбросные расходы по Угличскому гидроузлу — в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе у плотины.

За водохранилища Волжско-Камского каскада отвечает Межведомственная рабочая группа, в ее состав входит региональное Министерство.

Отметим, что в период обмеления у жителей Ярославской области появляется возможность увидеть затопленный город Мологу.

Там, где была вода — сейчас камни, грязь и песок Источник: Инга Блинникова / Анюточка Куликова / Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Эксперты рекомендуют отправляться на поиски затонувших населенных пунктов на берега водохранилища в районе деревень Легково и Свингино в Рыбинском районе.