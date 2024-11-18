Угадайте место по фото: ярославна показала лунную пустыню

Фотограф Александра Данилова показала обмелевшее Рыбинское море в Ярославской области. Берега водохранилища увеличились в размерах этой осенью, отступившая вода обнажила песчаные просторы.
— На фото — берег Каменниковского полуострова за детским лагерем «Полянка», там бывает разный уровень воды, кадры сделаны 17 сентября, — пояснила в беседе с 76.RU фотограф.
Публикуем атмосферные лунные кадры.
Этой осенью многие жители Ярославской области обеспокоились состоянием водохранилища. В октябре 2024 года в Министерстве природопользования и охраны окружающей среды уточнили, что зимой водохранилища постепенно освобождают перед весенними половодьями. Однако этой осенью были установлены сбросные расходы по Угличскому гидроузлу — в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе у плотины.
За водохранилища Волжско-Камского каскада отвечает Межведомственная рабочая группа, в ее состав входит региональное Министерство.
Отметим, что в период обмеления у жителей Ярославской области появляется возможность увидеть затопленный город Мологу.
Эксперты рекомендуют отправляться на поиски затонувших населенных пунктов на берега водохранилища в районе деревень Легково и Свингино в Рыбинском районе.
Затопленный город Молога называют русской Атлантидой. Населенный пункт располагался чуть больше чем в 30 километрах от Рыбинска. В сентябре 1935 года руководство Советского Союза приняло постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов за счет затопления низины. Весной 1937 года началось переселение жителей Мологи. 13 апреля 1941 года город, насчитывающий к тому времени 6100 жителей, опустел, часть построек перенесли, часть — разрушили. Воды притоков Волги — Шексны и Мологи — затопили 700 населенных пунктов. Самые высокие здания города, в частности колокольни церквей и монастыри, перед затоплением взорвали. Территория города была окончательно затоплена в 1946 году. Молога ежегодно показывается из-под вод Рыбинского водохранилища.