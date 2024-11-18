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Город Угадайте место по фото: ярославна показала лунную пустыню

Угадайте место по фото: ярославна показала лунную пустыню

Эти кадры были сделаны в нашей области

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1 комментарий

Фотограф показала суперлуние над Рыбинским водохранилищем

Фотограф Александра Данилова показала обмелевшее Рыбинское море в Ярославской области. Берега водохранилища увеличились в размерах этой осенью, отступившая вода обнажила песчаные просторы.

— На фото — берег Каменниковского полуострова за детским лагерем «Полянка», там бывает разный уровень воды, кадры сделаны 17 сентября, — пояснила в беседе с 76.RU фотограф.

Публикуем атмосферные лунные кадры.

Когда-то здесь была вода

Берег превратился в природный автодром

Рыбаки вплотную подъезжают к воде

В пустынных локациях открываются живописные пейзажи

Граница между небом и водой растворяется

Этой осенью многие жители Ярославской области обеспокоились состоянием водохранилища. В октябре 2024 года в Министерстве природопользования и охраны окружающей среды уточнили, что зимой водохранилища постепенно освобождают перед весенними половодьями. Однако этой осенью были установлены сбросные расходы по Угличскому гидроузлу — в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе у плотины.

За водохранилища Волжско-Камского каскада отвечает Межведомственная рабочая группа, в ее состав входит региональное Министерство.

Отметим, что в период обмеления у жителей Ярославской области появляется возможность увидеть затопленный город Мологу.

Там, где была вода — сейчас камни, грязь и песок

Эксперты рекомендуют отправляться на поиски затонувших населенных пунктов на берега водохранилища в районе деревень Легково и Свингино в Рыбинском районе.

Затопленный город Молога называют русской Атлантидой. Населенный пункт располагался чуть больше чем в 30 километрах от Рыбинска. В сентябре 1935 года руководство Советского Союза приняло постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов за счет затопления низины. Весной 1937 года началось переселение жителей Мологи. 13 апреля 1941 года город, насчитывающий к тому времени 6100 жителей, опустел, часть построек перенесли, часть — разрушили. Воды притоков Волги — Шексны и Мологи — затопили 700 населенных пунктов. Самые высокие здания города, в частности колокольни церквей и монастыри, перед затоплением взорвали. Территория города была окончательно затоплена в 1946 году. Молога ежегодно показывается из-под вод Рыбинского водохранилища.

ПО ТЕМЕ
Молога Рыбинское водохранилище Рыбинское море Обмеление Рыбинск
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Комментарии
1
Гость
1 час
Фото красивые ♥️ но вот природная катастрофа и полное бездействие Кремля очень плохо, опять на нас денег нет и надо терпеть?
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