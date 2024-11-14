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Как увидеть затопленную Мологу
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Город эксперт «Так обычно и делают»: эксперт рассказал, как увидеть затопленную Мологу в Рыбинском море

«Так обычно и делают»: эксперт рассказал, как увидеть затопленную Мологу в Рыбинском море

И назвал локации, где можно найти остатки других населенных пунктов

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3 комментария

Где можно посмотреть на остатки затопленных деревень

В Ярославской области этой осенью 2024 года обмелело Рыбинское водохранилище. Люди публикуют фотографии обнажившегося дна местного «моря», а ценители старины хвастаются необычными находками — дореволюционными монетами и замками.

Местные говорят: самое время смотреть на остатки Мологи — города, затопленного в сороковых годах прошлого столетия. Заведующий музеем Мологского края Анатолий Клопов рассказал, как это сделать.

Как добраться до Мологи?

Первое, что нужно знать — с берегов водохранилища Мологу не увидишь. Город находился больше, чем в 30 километрах от Рыбинска. К самой Мологе нужно подплывать на лодке. Все высокие здания подрывники снесли еще на этапе подготовки. А значит никаких макушек строений, выглядывающих из воды, просто нет.

— Если бы там были какие-то руины, то еще может быть. Но руин нет, поэтому с берега ничего не видно. Надо взять лодку, катер и тогда можно. Катер можно нанять в поселке Судоверфь или деревне Бурково Рыбинского района. Как правило, люди так и делают, — рассказал специалист. — Но сейчас погода очень переменчивая. Главный сдерживающий фактор, как правило, ветер. В ветреную погоду никакой здравомыслящий капитан не пойдет.

А затопленные деревни будет видно?

Но расстраиваться рано. В общей сумме воды притоков Волги затопили 700 населенных пунктов. Так что с берегов можно увидеть остатки деревушек, которые были расположены неподалеку от Рыбинска и Мологи. И если приехать в деревни у береговой линии, то там можно отыскать много интересного.

— Например, деревня Легково в Рыбинском районе. Это довольно популярное место для отдыха, там летом купаются. Соответственно, там тоже вода отступила, и, вероятно, там можно походить по берегу, пройти туда, где обычно стоит вода, а сейчас ее нет. И там, может быть, остатки каких-то деревушек есть, — пояснил Анатолий Клопов.

Еще одно место для поиска остатков старины — берег водохранилища неподалеку от деревни Свингино в Рыбинском районе.

— Так называемый Плешивец в районе деревни Свингино. Они тоже стоят на берегу водохранилища. Соответственно, вода ушла, берег обнажился. И рядом раньше были расположены деревни, которые были расселены и в последствии затоплены. Пока отошла вода, можно пешком пройти дальше, — пояснил Анатолий Клопов.

Эта два места — не единственные, где можно отыскать остатки затопленных населенных пунктов. На самом деле по берегам водохранилища много деревень и вода отошла практически везде.

— Поэтому фактически можно взять любую деревню Рыбинского района, стоящую на берегу, и смело отправляться пешком, пока обнажение позволяет. Взять старую карту и сопоставить с современной. Так обычно и делают. Например, если мы стоим в ныне существующей жилой деревне Легково, выезжаем на берег, берем старую карту, сопоставляем и видим, что была какая-то соседняя деревня на карте. Которая теперь является частью водохранилища, — рассказал специалист.

Молога не раз показывалась из-под вод Рыбинского водохранилища. В 2014 году на месте бывшего города смогли побывать потомки мологжан.

Ранее люди выразили беспокойство из-за состояния водохранилища. Местные жители переживали, что из-за сокращения уровня воды может погибнуть рыба. Власти сообщали, что о проблеме знают. Они рассказывали, что сбросы будут уменьшены.

ПО ТЕМЕ
Рыбинское водохранилище Молога Затопленные деревни
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Комментарии
3
Гость
52 минуты
Молога Чернобыль ждём продолжения согласно Плану 👹
Гость
51 минута
Высылайте Поверинова
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