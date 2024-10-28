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Осень фоторепортаж «Молога островками пошла»: в Ярославской области обмелело Рыбинское море

«Молога островками пошла»: в Ярославской области обмелело Рыбинское море

Фотографии и видео с места

1 492
3 комментария

Рыбинское водохранилище обмелело

В Ярославской области обмелело Рыбинское водохранилище. Жители района публикуют в социальных сетях фотографии, на которых видно, что дно местного «моря» обнажилось.

— Метров 150–200 от берега нет воды сейчас, — написал Александр Чуркин 26 октября в комментариях под постом группы «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте.

— На место Мологи бы съездить, — написала Ольга-В Александрова.

— Летом там ничего не видно. В этом году в сентябре только начала показываться из воды, — заметил Александр Сергеев.

Город Молога находился чуть больше чем 30 километрах от Рыбинска. В сентябре 1935 года руководство Советского Союза приняло постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов. Переселение жителей Мологи началось весной 1937 года и длилось четыре года. 13 апреля 1941 года город, насчитывающий к тому времени 6100 жителей, опустел, часть построек перенесли, часть — разрушили. Был перекрыт проем плотины. Воды притоков Волги — Шексны и Мологи — затопили 700 населенных пунктов. Самые высокие здания города — церкви — перед затоплением снесли подрывники. Территория города была окончательно затоплена в 1946 году. Молога не раз показывалась из-под вод Рыбинского водохранилища. В 2014 году на месте бывшего города смогли побывать потомки мологжан.

Люди делятся фотографиями с обмелевшего водохранилища

Так, по словам рыбинцев, сейчас обстоят дела в районе деревни Волково

Показалось дно водохранилища

Жители переживают, что из-за сложившейся ситуации может начаться мор рыбы

А это фото было сделано в районе деревни Юршино

В некоторых местах земля высохла

Водоем заметно уменьшился

А вот так в районе деревни Обухово

Некоторые рыбинцы сообщают, что им удалось найти фрагменты затопленного города.

— Молога островками вышла. Много костей, размытые кладбища, — написала Елена Клопова в группе «Это случилось в Рыбинске», уточнив, что ее фото датированы 17 октября.

Жители района находят на дне водоема разные предметы

Фото были сделаны 17 октября

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщили, что за водохранилищами Волжско-Камского каскада отвечает Межведомственная рабочая группа. Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области входит в ее состав.

— На очередном заседании МРГ были установлены сбросные расходы по Угличскому гидроузлу — в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 112.42–112.82 м., БС, по Рыбинскому гидроузлу — в режиме обеспечения установленного режима Нижегородского гидроузла, — рассказали порталу 76.RU в министерстве.

Там, где была вода — сейчас камни, грязь и песок

Работу гидроузлов устанавливали на основании ожидаемого притока воды к водохранилищам Волжско-Камского каскада в четвертом квартале 2024 года. Одной из главных задач было безопасное прохождение осенне-весенних паводков в регионе.

Помимо этого, в министерстве пояснили, что на ситуацию также влияют осадки. А осень в этом году не выдалась дождливой.

— Так же стоит отметить, что уровень воды в водохранилищах напрямую зависит от выпавших осадков на территории региона, а так же от осадков, выпавших на территориях расположенных выше по течению реки Волги. Следующее заседание МРГ запланировано на начало ноября, министерством подготавливаются предложения в Федеральное агентство водных ресурсов об уменьшении сбросных расходов Рыбинского гидроузла, до момента выравнивания гидрометеорологической обстановки на территории региона, — пояснили власти.

А вы бы хотели увидеть фрагменты затопленной Мологи?

Конечно, очень интересно
Зачем? Город давно разрушен и затоплен, на что там смотреть?
А я уже видел(а)!
Отвечу в комментариях
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Рыбинское водохранилище Министерство природопользования
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Комментарии
3
Гость
40 минут
Даже вода ушла
Гость
1 час
Это наша русская Атлантида, говорят там раньше жили велики люди
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