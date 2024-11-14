Будет еще теплее? Чем ноябрьская погода удивит жителей Центральной России

В Центральной России ожидается очередное потепление. В пятницу в центральных регионах пройдут снегопады, а дальше — дожди.
— Ночью слабые заморозки, гололедица, днём не выше +1°. В выходные, в тёплом секторе циклона, будет преобладать пасмурная погода с вероятностью небольшого моросящего дождя, но зато потеплеет до +4…+7°, снежный покров растает, — уточнили специалисты «Фобоса».
Тренд на теплую погоду будет сохраняться и на следующей неделе.
Погода в Ярославской области
Днем 14 ноября ожидается переменная облачность, -1..+1°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. . Ближайшей ночью переменная облачность, температура -1..+1°. Атмосферное давление в пределах нормы.
15 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем -1..+1°, ветер западный, умеренный.
16 ноября ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью -1..+1°, днем +3..+5°, ветер юго-западный, умеренный.
17 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью +4..+6°, днем +6..+8°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с.
18 ноября ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +4..+6°, ветер южный, умеренный.