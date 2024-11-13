«Костры жечь будем, чтобы согреться?»: жители Ярославской области остались без отопления из-за аварии

Жители Тутаева стали регулярно жаловаться на отопление Источник: Ксения Николаевна, «Администрация Тутаевского района» / T.me











Жители соседнего от Ярославля Тутаева пожаловались на остывшие батареи. В местных пабликах горожане обратили внимание на прорывы теплотрасс и отключение отопления с 11 ноября.

— Вся теплотрасса вдоль Советской улицы парит! Мы костры скоро в квартирах жечь будем, чтобы согреться? Ни единого перерасчёта за отопление в счетах! А тепла-то на Советской только несколько дней в неделю видим. Вы когда уже начнёте вести работы с ресурсниками? В такую погоду без тепла и горячей воды жить невозможно! За что мы деньги платим? — пишет Ксения Николаевна под постом о ремонте в группе «Администрация Тутаевского района».

Как сообщили местные власти, магистраль на улице Советской заполнена, управляющая компания начала запускать тепло и горячую воду в дома 13 ноября.

Фонтан кипятка сняли на видео 11 ноября Источник: «Мой Тутаев» / Vk.com

— На улице Комсомольская, к сожалению, обнаружена утечка. Сейчас специалисты ТПГУ проводят демонтажные работы, чтобы точно определить место повреждения и как можно быстрее его устранить. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем. Держим вас в курсе и приносим извинения за неудобства, — сообщили в администрации.

Как сообщили 76.RU в Тутаевской администрации, износ сетей тепло- и водоснабжения в городе достигает 90%. По этой причине появляются новые протечки, что приводит к отключениям на магистралях.

— Для полной модернизации и приведения всех коммуникаций в нормативное состояние требуется порядка 6 миллиардов рублей, — сообщили нашему порталу в пресс-службе. — В этому году благодаря поддержке губернатора Ярославской области Михаила Евраева удалось заменить 4 километра магистральной теплосети диаметром 700 мм. Это главная артерия города, по которой идет горячее водоснабжение.

На работы было выделено 400 миллионов рублей.