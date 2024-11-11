«Мы всё помним»: в «Русской общине» ответили Лолите на обвинение в попытке срыва концерта в Ярославле

Концерт Лолиты в Ярославле закончился скандалом Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Русская община Ярославль / Vk.com











В Ярославском отделении «Русской общины» ответили Лолите после того, как исполнительница в соцсетях сообщила о попытке срыва ее выступления (16+) в столице Золотого кольца 10 ноября.

По словам Лолиты Милявской, по приезде в Ярославль ее встретила группа мужчин, скрыться от которых ей помогла охрана.

Вот как эту ситуацию объяснил координатор «Русской общины Ярославля» Павел Омельницкий в соцсетях сообщества.

— Вчера [10 ноября] Лолита Милявская удивлялась тому, как ее встретили в Ярославле русские люди. А что вы удивляетесь? Чего вы вообще хотели? Мы все прекрасно помним, как вы говорили, что нас нужно потреблять, пускать в расход, и смеялись над этим, угорали, ржали. А теперь вы прикинулись дурочкой и зарабатываете на русских людях, стрижете деньги, ездите по всей стране с турами юбилейными. Нет, мы всё помним, вас теперь будут так встречать в любом городе. Мы есть везде. Мы не какой-то фонд или благотворительная организация. «Русская община» — это все русские люди.

Обращение представителя общины Источник: Русская община Ярославль / Vk.com

К слову, за несколько дней до концерта участники сообщества обратились к ярославским властям с просьбой отменить мероприятие из-за участия Лолиты в так называемой голой вечеринке. Однако в областном Минкульте тогда объяснили, что оснований для отмены концерта певицы нет.

— Наши солдаты сейчас воюют в окопах, рискуют своими жизнями и здоровьем. А вы в это время насмехаетесь над ними прямо в лицо, участвуете в голых вечеринках всяких в такое тяжелое время для всей страны, — сказал представитель ярославского сообщества «Русской общины» Павел Омельницкий. — А потом ездите по всей стране и зарабатываете деньги. Прошли эти времена, такое больше не прокатит. Но вопрос больше к нашим чиновникам ярославским. Вы на кого работаете? Русские люди не хотят, чтобы такие певицы и исполнители колесили и зарабатывали здесь деньги, развращали нашу молодежь.

Корреспондент сайта 76.RU созвонилась с Лолитой, чтобы узнать, как в итоге прошел концерт в Ярославле. По словам певицы, инцидент, произошедший до концерта, не повлиял на ее выступление. Поклонники приняли ее радушно.

— Я прекрасно себя чувствую. Меня охраняла полиция, не дали ко мне подступиться, потому что они были достаточно агрессивными. Их дистанцировали от меня. Меня поддержал весь город, включая полицию и зрителя, — поделилась с нашим порталом певица.