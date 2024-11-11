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Город подробности «Мы всё помним»: в «Русской общине» ответили Лолите на обвинение в попытке срыва концерта в Ярославле

«Мы всё помним»: в «Русской общине» ответили Лолите на обвинение в попытке срыва концерта в Ярославле

Певица приезжала к нам в город 10 ноября

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33 комментария

Концерт Лолиты в Ярославле закончился скандалом

В Ярославском отделении «Русской общины» ответили Лолите после того, как исполнительница в соцсетях сообщила о попытке срыва ее выступления (16+) в столице Золотого кольца 10 ноября.

По словам Лолиты Милявской, по приезде в Ярославль ее встретила группа мужчин, скрыться от которых ей помогла охрана.

Вот как эту ситуацию объяснил координатор «Русской общины Ярославля» Павел Омельницкий в соцсетях сообщества.

— Вчера [10 ноября] Лолита Милявская удивлялась тому, как ее встретили в Ярославле русские люди. А что вы удивляетесь? Чего вы вообще хотели? Мы все прекрасно помним, как вы говорили, что нас нужно потреблять, пускать в расход, и смеялись над этим, угорали, ржали. А теперь вы прикинулись дурочкой и зарабатываете на русских людях, стрижете деньги, ездите по всей стране с турами юбилейными. Нет, мы всё помним, вас теперь будут так встречать в любом городе. Мы есть везде. Мы не какой-то фонд или благотворительная организация. «Русская община» — это все русские люди.

Обращение представителя общины

К слову, за несколько дней до концерта участники сообщества обратились к ярославским властям с просьбой отменить мероприятие из-за участия Лолиты в так называемой голой вечеринке. Однако в областном Минкульте тогда объяснили, что оснований для отмены концерта певицы нет.

— Наши солдаты сейчас воюют в окопах, рискуют своими жизнями и здоровьем. А вы в это время насмехаетесь над ними прямо в лицо, участвуете в голых вечеринках всяких в такое тяжелое время для всей страны, — сказал представитель ярославского сообщества «Русской общины» Павел Омельницкий. — А потом ездите по всей стране и зарабатываете деньги. Прошли эти времена, такое больше не прокатит. Но вопрос больше к нашим чиновникам ярославским. Вы на кого работаете? Русские люди не хотят, чтобы такие певицы и исполнители колесили и зарабатывали здесь деньги, развращали нашу молодежь.

Корреспондент сайта 76.RU созвонилась с Лолитой, чтобы узнать, как в итоге прошел концерт в Ярославле. По словам певицы, инцидент, произошедший до концерта, не повлиял на ее выступление. Поклонники приняли ее радушно.

— Я прекрасно себя чувствую. Меня охраняла полиция, не дали ко мне подступиться, потому что они были достаточно агрессивными. Их дистанцировали от меня. Меня поддержал весь город, включая полицию и зрителя, — поделилась с нашим порталом певица.

<p>Лолита Милявская</p><p>Лолита Милявская</p>

Публика потрясающая, с чувством юмора, театральная, интеллигентная, удивительная. Вообще у меня другой нет. Поэтому это моя публика. Я за нее горой, как выяснилось, и они за меня горой.

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Комментарии
33
Гость
1 час
павел сколько мигрантов поймал в Ярославле ? Ноль !
Гость
46 минут
Решил однажды Яша сходить в общую баню, а чтобы никто не догадался, что он Яша — повесил крестик себе на шею. Пришёл, парится со всеми, естественно без одежды, все на него косятся — то на крест, то на обрезанную деталь в образе. Тут один из присутствующих не выдерживает, и говорит: — Яков Семёнычь , вы, или крестик снимите, или трусы наденьте...
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