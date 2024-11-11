«Подогнали минивены, чтобы сорвать концерт»: Лолита — о конфликте в Ярославле. Видео

Концерт Лолиты прошел в Ярославле 10 ноября Источник: Андрей Федеров / MSK1.RU











Лолита обратилась к ярославцам после концерта в КЗЦ «Миллениум» (16+) 10 ноября. Певица записала из гримерки видео, в котором рассказала о конфликте, произошедшем по приезде в Ярославль. По словам звезды, концерт пытались сорвать.

— Приезжаю в Ярославль. Что вы думаете? Вот выхожу я из машины. Стоят 50 лбов. Холодно. Прям минивэны подогнали, чтобы сорвать концерт в Ярославле. 50 лбов — и я девочка. Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать, — рассказала в своем видеообращении Лолита Милявская. — Только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает. И залу спасибо. Зрителям огромное спасибо. Полиции огромное спасибо, что мое тело было вне зоны доступа этих 50 лбов.

Как поделилась певица, конфликт возник с представителями «Русской общины». К слову, за несколько дней до концерта, участники сообщества выступили против приезда Лолиты в Ярославль. Они в соцсетях обратились к Губернатору Михаилу Евраеву и и. о. министра культуры Ярославской области Ирине Ширшовой, чтобы мероприятие было отменено из-за участия Лолиты в так называемой «голой вечеринке». Однако в областном Минкульте тогда объяснили, что оснований для отмены концерта певицы нет.

— Но я чисто понять не могу. Называется это «Русская община». Ну какие вы русские, если вы своих же русских пытаетесь уничтожить? Или чего вы добиваетесь от меня, чего вы хотите? — сказала Лолита. — Я вот открыла в вашей страничке «Русская община», а там в отчете за 2023 год под фотографией Xolidayboy написано: «Мы отменили его концерт». Но я всё-таки рассчитывала на финансовый отчет. Вы же фонд, а фонд оставляет себе 30%. Еще, мне помогли мои товарищи, которые в интернете сильны: «Каждую среду мы собираем по 100 рублей, у нас традиция». Это что вам, обход государства, что ли? Ну вы что, накалываете так по налогам людей? Дорогая «Русская община», у меня к вам просьба: если вы уж предъявляете претензии к другим, начните с себя. Хотя бы предоставьте, пожалуйста, для таких, как я, граждан, финансовую отчетность. Жду, иначе тоже напишу на вас доносы.

Обращение Лолиты Источник: lolitamilyavskaya / Instagram (Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также по словам Лолиты, на концерте присутствовал представитель «Русской общины».

— Кстати, благодарю вас за то, что вы послали своего гонца, которому купили билет на балкон, и он снимал весь концерт. Вы думаете, я не знала, где он сидит? Знала. Прекрасно знала, передала ему привет и показала его на весь зрительный зал камерой, — рассказала певица.

Мы связались с представителем «Русской общины» в Ярославле Павлом. Он подтвердил информацию, что участники общины выезжали на встречу с Лолитой.

— Пообщаться с ней, к сожалению, не удалось. Она там пишет «50 здоровых каких-то лбов». Пришли обычные русские люди. Неагрессивно настроенные, никто не собирался ничего ей делать. Но пообщаться с ней не удалось. Тайными тропами ее завели, сбежала она, и все, — рассказал в беседе с 76.RU Павел.

Причину сходки представитель «Русской общины» называть не стал. Пообещал в скором времени опубликовать видеоразъяснение ситуации в соцсетях сообщества.