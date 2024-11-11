Зимой в Ярославле откроется более 20 бесплатных катков и кортов: адреса

Стали известны адреса зимних кортов в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле зимой 2024/2025 года собираются открыть 22 муниципальных хоккейных корта в разных районах города. Информацию об этом в муниципалитет города предоставило управление по физической культуре и спорту мэрии.

Главный каток города откроется на Советской площади. Его монтаж уже начался. Планируется, что ледовая площадка будет работать с 20 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года.

— На катке будут организованы массовые катания, мастер-классы спортсменов и тренеров спортивных школ Ярославля по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею. А также пройдут хоккейные матчи, — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.

Кроме того, в городе откроются катки и хоккейные корты в районах. Их начнут заливать при установлении минусовой температуры.

Список бесплатных катков и хоккейных кортов в Ярославле:

Кировский район

ул. Победы, 15а;

ул. Салтыкова-Щедрина, 75;

Которосльная набережная, 45, строение 1;

ул. Свободы, 46а.

Ленинский район

ул. Щапова, 14.

Дзержинский район

Тутаевское шоссе, 62, корпус 3;

Красноперевальский переулок, 4;

ул. Большая Норская, 7;

Ленинградский проспект 88/23 (документы на него сейчас передаются в муниципальную собственность).

Заволжский район

ул. Алмазная, 1, корпус 7;

ул. Спартаковская, 10;

пр. Авиаторов, 84;

ул. Клубная, 19.

Красноперекопский район

ул. 8 Марта, 14;

ул. Менделеева, 25;

ул. Павлова, 33;

ул. Калмыковых, парк «Рабочий сад»;

ул. Лесная, 5.

Фрунзенский район