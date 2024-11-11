НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

с-з.

 765мм 75%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Почему подорожал картофель
Реновация бараков
Скандал из-за ремонта в девятиэтажке
Подорожали квартиры
Раскрыла изнанку шоу
Снесут дома ради высоток
Повысится плата за садик
Крамской и Репин завели соцсети
Почему в регионе убывают люди
Город Зимой в Ярославле откроется более 20 бесплатных катков и кортов: адреса

Зимой в Ярославле откроется более 20 бесплатных катков и кортов: адреса

Смотрите, какие будут рядом с вашим домом

155
4 комментария

Стали известны адреса зимних кортов в Ярославле

В Ярославле зимой 2024/2025 года собираются открыть 22 муниципальных хоккейных корта в разных районах города. Информацию об этом в муниципалитет города предоставило управление по физической культуре и спорту мэрии.

Главный каток города откроется на Советской площади. Его монтаж уже начался. Планируется, что ледовая площадка будет работать с 20 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года.

— На катке будут организованы массовые катания, мастер-классы спортсменов и тренеров спортивных школ Ярославля по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею. А также пройдут хоккейные матчи, — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.

Кроме того, в городе откроются катки и хоккейные корты в районах. Их начнут заливать при установлении минусовой температуры.

Список бесплатных катков и хоккейных кортов в Ярославле:

Кировский район

  • ул. Победы, 15а;

  • ул. Салтыкова-Щедрина, 75;

  • Которосльная набережная, 45, строение 1;

  • ул. Свободы, 46а.

Ленинский район

  • ул. Щапова, 14.

Дзержинский район

  • Тутаевское шоссе, 62, корпус 3;

  • Красноперевальский переулок, 4;

  • ул. Большая Норская, 7;

  • Ленинградский проспект 88/23 (документы на него сейчас передаются в муниципальную собственность).

Заволжский район

  • ул. Алмазная, 1, корпус 7;

  • ул. Спартаковская, 10;

  • пр. Авиаторов, 84;

  • ул. Клубная, 19.

Красноперекопский район

  • ул. 8 Марта, 14;

  • ул. Менделеева, 25;

  • ул. Павлова, 33;

  • ул. Калмыковых, парк «Рабочий сад»;

  • ул. Лесная, 5.

Фрунзенский район

  • ул. Щепкина, 10;

  • пр. Фрунзе, 58;

  • ул. Калинина, 35а;

  • Московский проспект, 133.

ПО ТЕМЕ
Каток Хоккейный корт Зима Список
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
11 минут
И будет всё , как в том анекдоте: - Телевизор посмотреть моджно? -Ну посмотрите, только не включайте. кто будет обслуживать эти катки, от снега убирать, лед выравнивать?
Гость
12 минут
Мы не город миллионник ,почему бесплатно!,даже в С Петербурге,билет детский 50р,взрослый 200р-300р.,это может быть потому,что катки каждый год по 100млн..,чтобы не возникали.А,так любой хозяйственник,должен пополнять и возвращать ,какую то сумму в бюджет города..Делайте бесплатные на стадионах ,как это было в ссср
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление