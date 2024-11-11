Зимой в Ярославле откроется более 20 бесплатных катков и кортов: адреса

В Ярославле зимой 2024/2025 года собираются открыть 22 муниципальных хоккейных корта в разных районах города. Информацию об этом в муниципалитет города предоставило управление по физической культуре и спорту мэрии.
Главный каток города откроется на Советской площади. Его монтаж уже начался. Планируется, что ледовая площадка будет работать с 20 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года.
— На катке будут организованы массовые катания, мастер-классы спортсменов и тренеров спортивных школ Ярославля по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею. А также пройдут хоккейные матчи, — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.
Кроме того, в городе откроются катки и хоккейные корты в районах. Их начнут заливать при установлении минусовой температуры.
Список бесплатных катков и хоккейных кортов в Ярославле:
Кировский район
ул. Победы, 15а;
ул. Салтыкова-Щедрина, 75;
Которосльная набережная, 45, строение 1;
ул. Свободы, 46а.
Ленинский район
ул. Щапова, 14.
Дзержинский район
Тутаевское шоссе, 62, корпус 3;
Красноперевальский переулок, 4;
ул. Большая Норская, 7;
Ленинградский проспект 88/23 (документы на него сейчас передаются в муниципальную собственность).
Заволжский район
ул. Алмазная, 1, корпус 7;
ул. Спартаковская, 10;
пр. Авиаторов, 84;
ул. Клубная, 19.
Красноперекопский район
ул. 8 Марта, 14;
ул. Менделеева, 25;
ул. Павлова, 33;
ул. Калмыковых, парк «Рабочий сад»;
ул. Лесная, 5.
Фрунзенский район
ул. Щепкина, 10;
пр. Фрунзе, 58;
ул. Калинина, 35а;
Московский проспект, 133.