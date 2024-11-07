Под окнами многоэтажки в спальном районе Ярославля нашли тело человека

Тело нашли у подъезда многоэтажки Источник: Жесть Ярославля / t.me











Во Фрунзенском районе Ярославля утром 7 ноября нашли тело мужчины. Его обнаружили во дворе девятиэтажки на Ярославской улице, 33. По словам очевидцев, люди обратили внимание на сидящего на лавочке мужчину, который не шевелился.

— Сообщают что он почти 3 часа сидел без движений на скамейке, — рассказали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

На место вызвали правоохранителей и медиков. Эксперты, приехав на место, констатировали смерть. Источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам сообщил, что история не криминальная.

— Он пил две недели и умер на улице, — пояснил наш собеседник.

В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области рассказали, что проводится доследственная проверка. Известно, что личность мужчины уже установлена.