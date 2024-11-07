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Город Под окнами многоэтажки в спальном районе Ярославля нашли тело человека

Под окнами многоэтажки в спальном районе Ярославля нашли тело человека

Очевидцы рассказали, что там происходило

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Тело нашли у подъезда многоэтажки

Во Фрунзенском районе Ярославля утром 7 ноября нашли тело мужчины. Его обнаружили во дворе девятиэтажки на Ярославской улице, 33. По словам очевидцев, люди обратили внимание на сидящего на лавочке мужчину, который не шевелился.

— Сообщают что он почти 3 часа сидел без движений на скамейке, — рассказали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

На место вызвали правоохранителей и медиков. Эксперты, приехав на место, констатировали смерть. Источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам сообщил, что история не криминальная.

— Он пил две недели и умер на улице, — пояснил наш собеседник.

В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области рассказали, что проводится доследственная проверка. Известно, что личность мужчины уже установлена.

Ранее мы рассказывали о трагедии, произошедшей в Ярославской области на выходных. В Борисоглебском районе покончил с собой молодой полицейский. Что известно об этой истории.

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1
Гость
1 минута
Сплетни Шибаевой
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