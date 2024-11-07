«Граница зимы отступит»: погода в Центральной России резко изменится

Какой будет погода в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU











В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию вернется осень. Снег, который успел выпасть в начале ноября, стремительно растает. Атлантическое тепло продолжит вытеснять зиму за Урал.

— К выходным потепление достигнет максимального размаха, и поток согретого Гольфстримом воздуха пробьётся даже за Урал. И только на север и северо-восток Русской равнины в тылу уходящего циклона вновь станут поступать более холодные воздушные массы, — уточнил специалисты центра «Фобос».

При этом в центральных регионах стран фон атмосферного давления повысится, поэтому облака начнут рассеиваться. Существенные осадки маловероятны. Будет заметно теплее климатической нормы.

— В такой ситуации пейзажи на Русской равнине вновь станут осенними. В результате арктического вторжения накануне под снегом оказалась практически вся территория региона вплоть до низовий Волги и Дона. Однако в ближайшие дни сугробы в Европейской России начнут быстро таять, и к воскресенью граница зимы отступит на восток почти на 1000 км, — добавили в «Фобосе».

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