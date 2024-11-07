«Граница зимы отступит»: погода в Центральной России резко изменится

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию вернется осень. Снег, который успел выпасть в начале ноября, стремительно растает. Атлантическое тепло продолжит вытеснять зиму за Урал.
— К выходным потепление достигнет максимального размаха, и поток согретого Гольфстримом воздуха пробьётся даже за Урал. И только на север и северо-восток Русской равнины в тылу уходящего циклона вновь станут поступать более холодные воздушные массы, — уточнил специалисты центра «Фобос».
При этом в центральных регионах стран фон атмосферного давления повысится, поэтому облака начнут рассеиваться. Существенные осадки маловероятны. Будет заметно теплее климатической нормы.
— В такой ситуации пейзажи на Русской равнине вновь станут осенними. В результате арктического вторжения накануне под снегом оказалась практически вся территория региона вплоть до низовий Волги и Дона. Однако в ближайшие дни сугробы в Европейской России начнут быстро таять, и к воскресенью граница зимы отступит на восток почти на 1000 км, — добавили в «Фобосе».
Погода в Ярославле
Ночью 7 ноября переменная облачность, сильный дождь, температура +2..+4°. Атмосферное давление в пределах нормы.
8 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +2..+4°, днем +4..+6°, ветер западный, умеренный.
9 ноября, ожидается малооблачная погода; ночью +2..+4°, днем +6..+8°, ветер западный, сильный, порывы до 16 м/с.
10 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью и днем +1..+3°, ветер северо-западный, умеренный.
11 ноября, ожидается малооблачная погода; ночью и днем +1..+3°, ветер слабый.