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Город «Граница зимы отступит»: погода в Центральной России резко изменится

«Граница зимы отступит»: погода в Центральной России резко изменится

Публикуем прогноз на ближайшие дни

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1 комментарий

Какой будет погода в Центральной России

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию вернется осень. Снег, который успел выпасть в начале ноября, стремительно растает. Атлантическое тепло продолжит вытеснять зиму за Урал.

— К выходным потепление достигнет максимального размаха, и поток согретого Гольфстримом воздуха пробьётся даже за Урал. И только на север и северо-восток Русской равнины в тылу уходящего циклона вновь станут поступать более холодные воздушные массы, — уточнил специалисты центра «Фобос».

При этом в центральных регионах стран фон атмосферного давления повысится, поэтому облака начнут рассеиваться. Существенные осадки маловероятны. Будет заметно теплее климатической нормы.

— В такой ситуации пейзажи на Русской равнине вновь станут осенними. В результате арктического вторжения накануне под снегом оказалась практически вся территория региона вплоть до низовий Волги и Дона. Однако в ближайшие дни сугробы в Европейской России начнут быстро таять, и к воскресенью граница зимы отступит на восток почти на 1000 км, — добавили в «Фобосе».

Погода в Ярославле

  • Ночью 7 ноября переменная облачность, сильный дождь, температура +2..+4°. Атмосферное давление в пределах нормы.

  • 8 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +2..+4°, днем +4..+6°, ветер западный, умеренный.

  • 9 ноября, ожидается малооблачная погода; ночью +2..+4°, днем +6..+8°, ветер западный, сильный, порывы до 16 м/с.

  • 10 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью и днем +1..+3°, ветер северо-западный, умеренный.

  • 11 ноября, ожидается малооблачная погода; ночью и днем +1..+3°, ветер слабый.

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Комментарии
1
Гость
55 минут
А почему бы редакции не провести опрос-прогноз на тему, сколько коммунальных аварий произойдет в ЯО за зимний отопительный период 2024-2025? А в статье привести заявления мэрии и прочие обещания по поводу готовности города к зиме. Было бы интересно проверить весной, кто оказался прав.
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