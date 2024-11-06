Спрячут провода под землю: власти показали эскизы благоустройства в Ярославской области за миллионы

Как будут выглядеть пешеходные зоны в Ростове и Угличе Источник: правительство Ярославской области











В правительстве Ярославской области рассказали, что в Ростове и Угличе оборудуют пешеходные зоны. Визуализацию и концепцию проектов разработали в проектном институте.

В Ростове пешеходными станут: участок Советской площади, Советский переулок, улицы Маршала Алексеева и 50 лет Октября, часть улиц Карла Маркса и Каменный мост.

— Пешеходная зона будет оформлена плиткой, лишние провода и коммуникации будут спрятаны под землю в рамках проекта «Чистое небо», также будет установлено новое освещение, скамейки, уличные вазы и другие архитектурные элементы. Центром притяжения станет фонтан, предусмотрены зеленые зоны, туристическая навигация и доступная среда, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Благоустраивать Углич будут в несколько этапов. Начнут с набережной и участка улицы Островского. Одна из идей проектировщиков — создать тематические зоны вблизи церкви Флора и Лавра. Также планируют организовать прогулочные дорожки, площадки для кафе и торговли, пирсовую часть.

Начать благоустройство планируют в 2025 году Источник: правительство Ярославской области











На организацию проектов потребуются миллионы рублей Источник: правительство Ярославской области











Второй этап пока разрабатывают. Но уже известно, что пешеходными станут: Ярославская улица, Успенская площадь, набережная Волги от отеля «Волжская ривьера» до ГЭС.

Начать благоустройство в двух городах власти планируют в 2025 году. Площадь благоустройства в Ростове составит больше 17 тысяч квадратных метров. На эти цели в 2025 году предусмотрели 135 миллионов рублей. Благоустраивать территорию будут за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

Предварительная стоимость первого этапа благоустройства в Угличе — 139,3 миллиона рублей. В региональном правительстве уточнили, что проект выполнят за счет областной дотации.