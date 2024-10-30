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Город У нас на районе фоторепортаж Дома рабочих в тени новостроек: изучаем район Ярославля, где живут призраки прошлого

Дома рабочих в тени новостроек: изучаем район Ярославля, где живут призраки прошлого

Новый выпуск рубрики «У нас на районе»

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Суздальское шоссе наполнено контрастами

Начало Суздальского шоссе выглядит пестро: тут и железная дорога, и памятник паровозу, и бараки вперемешку с новостройками. Раньше эта территория принадлежала Ярославскому электровозоремонтному заводу.

Сам завод основали в 1912 году, первоначальное название — «Главные железнодорожные мастерские Северных железных дорог». Занималось предприятие ремонтом паровозов. Во время Великой Отечественной войны завод произвел 7 и отремонтировал 36 бронепоездов. В 70-годы, с началом ремонта электровозов, завод переименовали в «Ярославский электровозоремонтный завод».

Все дворы завалены листьями

В книге Александра Выпова «Дорога длиной 100 лет» (возрастная маркировка не определена) кратко описывалось, как строили район. Во время четвертой пятилетки, во второй половине 40-х годов, на заводе организовали отдел капитального строительства.

Была задача: разработать и отстроить жилой квартал для рабочих предприятия вдоль Суздальского шоссе и улицы Суздальской. В жилищно-коммунальный отдел поступило около 250 заявлений от семей, которые нуждались в жилье.

В 1949 году уже построили двухэтажное общежитие, заканчивали строительство двух домов на 16 квартир. В планах было построить еще 1700 квадратных метров жилья. В 1950 году должны были построить два дома на 8 и 4 квартир, а так же общежитие на 100 человек.

Дома, построенные заводом в 50-е годы, до сих пор стоят. Однако внешний вид микрорайона за 70 лет значительно изменился. Между двухэтажными ветхими советскими домами возвышаются высотные здания, старые электровозы стоят в виде гаражей, а на детской площадке стоит обветшавшая статуя пионерки.

В новом выпуске рубрики «У нас на районе» гуляем по кварталу, где жили рабочие, чинившие паровозы.

Памятник паровозу Л-5122 поставили на столетие завода

Возле ДК «Магистраль» находится парк

Двухэтажные дома стоят в тени высотки

Участки отгорожены друг от друга забором

Дому вновь требуется капремонт

Украшались дома вот такими арками

Место отдыха жильцов

Старая застройка сильно выделяется на фоне высотки

Картинка на рабочий стол

Мусор пора бы уже вывезти

Сарайка пошла волной

Это уже не подъезд, а парадная

Осенью здесь очень атмосферно

Правила никого не волнуют

В квартале можно увидеть заброшенное здание

Оно полностью замуровано, а крыша лежит на земле

Куча хлама, но он аккуратно сложен

Не хочется наткнуться на такую статую ночью

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Завод Район Квартал История Бараки
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