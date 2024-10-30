Дома рабочих в тени новостроек: изучаем район Ярославля, где живут призраки прошлого

Суздальское шоссе наполнено контрастами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Начало Суздальского шоссе выглядит пестро: тут и железная дорога, и памятник паровозу, и бараки вперемешку с новостройками. Раньше эта территория принадлежала Ярославскому электровозоремонтному заводу.

Сам завод основали в 1912 году, первоначальное название — «Главные железнодорожные мастерские Северных железных дорог». Занималось предприятие ремонтом паровозов. Во время Великой Отечественной войны завод произвел 7 и отремонтировал 36 бронепоездов. В 70-годы, с началом ремонта электровозов, завод переименовали в «Ярославский электровозоремонтный завод».

Все дворы завалены листьями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В книге Александра Выпова «Дорога длиной 100 лет» (возрастная маркировка не определена) кратко описывалось, как строили район. Во время четвертой пятилетки, во второй половине 40-х годов, на заводе организовали отдел капитального строительства.

Была задача: разработать и отстроить жилой квартал для рабочих предприятия вдоль Суздальского шоссе и улицы Суздальской. В жилищно-коммунальный отдел поступило около 250 заявлений от семей, которые нуждались в жилье.

В 1949 году уже построили двухэтажное общежитие, заканчивали строительство двух домов на 16 квартир. В планах было построить еще 1700 квадратных метров жилья. В 1950 году должны были построить два дома на 8 и 4 квартир, а так же общежитие на 100 человек.

Дома, построенные заводом в 50-е годы, до сих пор стоят. Однако внешний вид микрорайона за 70 лет значительно изменился. Между двухэтажными ветхими советскими домами возвышаются высотные здания, старые электровозы стоят в виде гаражей, а на детской площадке стоит обветшавшая статуя пионерки.

В новом выпуске рубрики «У нас на районе» гуляем по кварталу, где жили рабочие, чинившие паровозы.

Памятник паровозу Л-5122 поставили на столетие завода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Возле ДК «Магистраль» находится парк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Двухэтажные дома стоят в тени высотки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Участки отгорожены друг от друга забором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дому вновь требуется капремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Украшались дома вот такими арками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Место отдыха жильцов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старая застройка сильно выделяется на фоне высотки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Картинка на рабочий стол Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мусор пора бы уже вывезти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сарайка пошла волной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это уже не подъезд, а парадная Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Осенью здесь очень атмосферно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Правила никого не волнуют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В квартале можно увидеть заброшенное здание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Оно полностью замуровано, а крыша лежит на земле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куча хлама, но он аккуратно сложен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









