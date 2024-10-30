Дома рабочих в тени новостроек: изучаем район Ярославля, где живут призраки прошлого

Начало Суздальского шоссе выглядит пестро: тут и железная дорога, и памятник паровозу, и бараки вперемешку с новостройками. Раньше эта территория принадлежала Ярославскому электровозоремонтному заводу.
Сам завод основали в 1912 году, первоначальное название — «Главные железнодорожные мастерские Северных железных дорог». Занималось предприятие ремонтом паровозов. Во время Великой Отечественной войны завод произвел 7 и отремонтировал 36 бронепоездов. В 70-годы, с началом ремонта электровозов, завод переименовали в «Ярославский электровозоремонтный завод».
В книге Александра Выпова «Дорога длиной 100 лет» (возрастная маркировка не определена) кратко описывалось, как строили район. Во время четвертой пятилетки, во второй половине 40-х годов, на заводе организовали отдел капитального строительства.
Была задача: разработать и отстроить жилой квартал для рабочих предприятия вдоль Суздальского шоссе и улицы Суздальской. В жилищно-коммунальный отдел поступило около 250 заявлений от семей, которые нуждались в жилье.
В 1949 году уже построили двухэтажное общежитие, заканчивали строительство двух домов на 16 квартир. В планах было построить еще 1700 квадратных метров жилья. В 1950 году должны были построить два дома на 8 и 4 квартир, а так же общежитие на 100 человек.
Дома, построенные заводом в 50-е годы, до сих пор стоят. Однако внешний вид микрорайона за 70 лет значительно изменился. Между двухэтажными ветхими советскими домами возвышаются высотные здания, старые электровозы стоят в виде гаражей, а на детской площадке стоит обветшавшая статуя пионерки.
В новом выпуске рубрики «У нас на районе» гуляем по кварталу, где жили рабочие, чинившие паровозы.