В Ярославле продали историческое здание на Советской площади. Что известно о новых владельцах

В Ярославле продали здание Присутственных мест Источник: Александра Мамонтова











В Ярославле на аукционе продали легендарное здание Присутственных мест и Губернского правления, расположенного по адресу: Советская площадь, 5. Вместе с ним в частные руки по договору аренды уйдет прилегающий земельный участок площадью 0,85 гектара. Торги прошли 16 августа.

— Мы два года искали этому красивейшему комплексу эффективного собственника, чтобы спасти строения от разрушений и сохранить наше наследие. Теперь здание будет восстановлено и получит новое наполнение, — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Новым владельцем комплекса стала московская фирма «Сфера». За недвижимость в самом центре Ярославля она предложила 175,9 миллиона рублей.

— Инвестор вложит еще несколько миллиардов рублей в восстановление здания, так как оно сильно разрушено внутри, — уточнили в правительстве области.

Что известно о новых владельцах здания

Компания «Сфера» была зарегистрирована как микропредприятие в Москве в октябре 2023 года. В списке разрешенных видов деятельности — управление недвижимостью, гостиничный бизнес. Владельцы организации — Талабани Броян и Анжелла Конюкова. Последняя также является директором данной фирмы. В прошлом Талабани Броян был одним из совладельцев ярославской строительной компании «Бронза», участником ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Анжелла Конюкова также была совладелицей «Алины».

Кроме того, нам попалось судебное решение, из которого следует, что в 2022 году Талабани Броян владел торговым центром площадью почти 4000 кв. метров в Ярославле (через суд он пытался изменить кадастровую стоимость помещения, но не вышло).

В январе 2024 года компания «Сфера» получила в Ярославле участок земли под застройку. Он расположен при въезде в Дзержинский район на пересечении улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта. Площадь — 42 тысячи квадратных метров. Много лет здесь располагалась зеленая зона. Но мэрия решила отдать территорию под застройку. На нем разрешили возвести объект спортивной направленности — клуб, спортивный зал, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс.

По договору аренды, участок перешел компании «Сфера» на 8 лет и 8 месяцев. Все это время она обязана платить арендные платежи в бюджет города — около 16 миллионов рублей в год. После того как компания построит на участке капитальный объект, земля может перейти к ней в собственность.

Что это за объект

Здание присутственных мест было построено в 1781–1784 годах при первом ярославском генерале-губернаторе Алексее Мельгунове. Указ о выделении средств ярославскому наместничеству для его возведения подписала сама Екатерина II в 1777 году.

Присутственное место — государственное учреждение в Российской империи, а также помещение, им занимаемое (приемная, канцелярия).

Долгие годы объект находился в запустении Источник: Александра Мамонтова











Говорят, что здание строили по чертежам, переданным из Петербурга. Они были доработаны первым ярославским губернским архитектором Иваном Левенгагеном. Архитектура объекта выдержана в характерном для того времени стиле раннего классицизма. Однако качество самих строительных работ оставляло желать лучшего.

— Поспешность, с которой Мельгунов возводил присутственные места, имела и негативные последствия. Слабая техническая подготовленность строителей, отсутствие опыта возведения таких крупных сооружений повлияли на его прочность. Уже к 1793 году северный корпус пришел в такое ветхое состояние, что его собирались сносить. Но местные власти сумели выйти из положения — лишь разобрали тяжелые кирпичные своды и заменили их на балочные перекрытия, да отремонтировали и укрепили контрфорсами стены. Таким памятник сохранился до наших дней, — писал архитектор и искусствовед Виктор Маров в своей книге об архитектуре Ярославля.

После этого здание еще несколько раз ремонтировали. В нем на протяжении многих лет располагались органы власти, а в одно время были даже квартиры служащих. После революции, в 1918 году, в здании открыли Ярославский губернский коммунальный отдел. В 1920–1930 годах здесь работал Ярославский губернский суд и подотдел губернских исправительных учреждений. В 1936 году разместился оргкомитет ВЦИК, а после него Ярославский облисполком и другие властные структуры. Но из-за плохого состояния помещений постепенно все органы оттуда съехали.

В 1960 году дом признали объектом культурного наследия федерального значения под названием «Здание присутственных мест и Губернского правления». Полномочия по охране объекта сейчас переданы Министерству культуры России.

Власти надеются навозрождение здания Источник: Александра Мамонтова











В 2018 году сообщили, что в пустующих на тот момент помещениях хотят разместить областной суд. Для этого требовалось возвести еще один трехэтажный корпус. Однако Минкультуры отказало в согласовании проектной документации: эксперты не были уверены в сохранности исторического здания при строительстве нового. В итоге проект так и остался на бумаге.

В 2024 году власти Ярославской области провели переговоры с Советом Федерации и Росимуществом, итогом которых стало решение выставить комплекс на продажу, чтобы оно обрело шанс на новую жизнь.