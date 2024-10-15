Жители Ярославской области пожаловались на ледяные батареи в квартирах. В чем причина

Почему нет отопления — объяснение властей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Жители Переславля-Залесского в Ярославской области жалуются на отсутствие отопления в многоквартирных домах. Отопление в регионе давали одновременно — 4 октября. По словам местных, по ситуации на 14 октября у кого-то еще не было тепла в квартирах.

— В девятиэтажке на Кооперативной, 54 до сих пор нет отопления и горячего водоснабжения. Необходимо принять срочные меры, — обратился к губернатору Михаилу Евраеву Александр Белякин днем 14 октября. — В соседнем доме № 56 из-за использования обогревателей сгорела проводка, приезжали пожарные. Может быть, администрация придаст ускорения управляющим компаниям для решения жизненно важного вопроса?

— В Переславле-Залесском в домах по улице Кузнецова нет горячей воды и отопления. На улице мороз по ночам. Долго будут над жителями города издеваться? Примите уже меры, пожалуйста, — написала на странице губернатора Влада Силаева.

В местной администрации ответили на жалобы, что отопление подключено. Проблема с теплом в квартирах может быть в коммуникациях внутри дома.

— Причинами слабого отопления или его отсутствия в домах могут быть проблемы внутри дома, такие как завоздушивание системы, неотрегулированные стояки — при вводе в дом первые стояки могут прогреваться больше, чем те стояки, которые находятся в торцах домов, — сообщили в администрации Переславля-Залесского.

Также на массовые отключения отопления пожаловались жители поселка Красные Ткачи. По словам местных, с утра 15 октября у многих нет тепла. Как сообщили 76.RU в Северном водоканале, котельная исправно работает.