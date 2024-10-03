Названа дата включения отопления в Ярославле

— Приняли решение завтра, 4 октября, дать старт отопительному сезону в регионе. По прогнозу погоды, с пятницы начнется похолодание. Через неделю будет еще пара теплых дней, но это не повод мерзнуть в их ожидании детям в детских садах, пациентам в больницах, пожилым людям в пансионатах и всем нам в своих квартирах, — сообщается в телеграм-канале губернатора.