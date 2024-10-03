Названа дата включения отопления в Ярославле

Отопительный сезон начнется в Ярославле 4 октября. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
— Приняли решение завтра, 4 октября, дать старт отопительному сезону в регионе. По прогнозу погоды, с пятницы начнется похолодание. Через неделю будет еще пара теплых дней, но это не повод мерзнуть в их ожидании детям в детских садах, пациентам в больницах, пожилым людям в пансионатах и всем нам в своих квартирах, — сообщается в телеграм-канале губернатора.
Глава региона поручил коммунальщикам быть готовым к обращениям ярославцев.
Ранее стало известно, что отопительный сезон начнется одновременно по всем районам Ярославской области.
— На прогрев батарей потребуется несколько дней. Поручил коммунальщикам при необходимости оперативно реагировать на обращения жителей региона.
Во многих соседних областях отопление начали давать, не дожидаясь необходимых погодных условий. Например, в Вологодской и Костромской областях батареи в школах, садиках и больницах начали нагреваться с 23 сентября. В Иванове, Владимире, Подмосковье, Твери — с 1 октября.