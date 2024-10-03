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Город Названа дата включения отопления в Ярославле

Названа дата включения отопления в Ярославле

Когда нагреются батареи

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8 комментариев

Губернатор озвучил дату

Отопительный сезон начнется в Ярославле 4 октября. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— Приняли решение завтра, 4 октября, дать старт отопительному сезону в регионе. По прогнозу погоды, с пятницы начнется похолодание. Через неделю будет еще пара теплых дней, но это не повод мерзнуть в их ожидании детям в детских садах, пациентам в больницах, пожилым людям в пансионатах и всем нам в своих квартирах, — сообщается в телеграм-канале губернатора.

Глава региона поручил коммунальщикам быть готовым к обращениям ярославцев.

Ранее стало известно, что отопительный сезон начнется одновременно по всем районам Ярославской области.

— На прогрев батарей потребуется несколько дней. Поручил коммунальщикам при необходимости оперативно реагировать на обращения жителей региона.

Во многих соседних областях отопление начали давать, не дожидаясь необходимых погодных условий. Например, в Вологодской и Костромской областях батареи в школах, садиках и больницах начали нагреваться с 23 сентября. В Иванове, Владимире, Подмосковье, Твери — с 1 октября.

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Комментарии
9
Гость
28 минут
Ура! Наконец то! Спасибо!
Гость
26 минут
Очень радостная новость. Спасибо.
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