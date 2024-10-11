Ярославский предприниматель выиграл в лотерею 15 миллионов рублей: что ему помогло

Ярославец выиграл в «Спортлото» 15 миллионов рублей Источник: «Столото»











Индивидуальный предприниматель из Ярославской области Владимир выиграл в лотерею 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Удача улыбнулась ярославцу в конце сентября в лотерее «Спортлото „6 из 45“». Счастливчик купил билет за 50 рублей.

— Я не сразу узнал, что стал победителем. СМС-сообщений в тот день было много, не успел все прочитать. Увидел уведомление от «Столото» только на следующий день. Бывает, после покупки билета находишься как будто в ожидании чуда, а тут ничего такого не было. Увидев сумму выигрыша, поначалу подумал, может, ошибка какая-то. Показал жене, говорю: «Давай вместе проверим». Когда окончательно убедились, что выигрыш реальный, мы просто ликовали! — рассказал Владимир.

По его словам, стать обладателем крупной суммы ему помогла фортуна.

— Теперь точно могу про себя сказать: «Я везучий»! — добавил победитель.

Владимир пока не решил, на что потратит выигранные деньги. Вариантов много. У мужчины большая семья — жена и трое детей. Именно с ними он любит проводить свободное время. Также у победителя есть свой бизнес: парк спецтехники, которую он сдает в аренду. Единственное, в чем уверен счастливчик, — это то, что полученная сумма станет хорошим финансовым задатком для будущих перемен.

Интересно, что раньше Владимир уже выигрывал в лотерею крупные суммы — 60 и 100 тысяч. Но многомиллионный куш сорвал впервые.

Напомним, в лотерее «Спортлото „6 из 45“» требуется отметить 6 чисел из 45 возможных. А затем ждать, когда свою комбинацию выдаст лототрон «Столото». Призовой фонд лотереи составляет 60% от выручки. Самая большая сумма, которую удалось выиграть участнику, — 364 миллиона рублей. Обладателем этого приза стал житель Сочи в 2017 году.