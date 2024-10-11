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Город Ярославский предприниматель выиграл в лотерею 15 миллионов рублей: что ему помогло

Ярославский предприниматель выиграл в лотерею 15 миллионов рублей: что ему помогло

Владимиру и раньше везло в розыгрышах

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13 комментариев

Ярославец выиграл в «Спортлото» 15 миллионов рублей

Индивидуальный предприниматель из Ярославской области Владимир выиграл в лотерею 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Удача улыбнулась ярославцу в конце сентября в лотерее «Спортлото „6 из 45“». Счастливчик купил билет за 50 рублей.

— Я не сразу узнал, что стал победителем. СМС-сообщений в тот день было много, не успел все прочитать. Увидел уведомление от «Столото» только на следующий день. Бывает, после покупки билета находишься как будто в ожидании чуда, а тут ничего такого не было. Увидев сумму выигрыша, поначалу подумал, может, ошибка какая-то. Показал жене, говорю: «Давай вместе проверим». Когда окончательно убедились, что выигрыш реальный, мы просто ликовали! — рассказал Владимир.

По его словам, стать обладателем крупной суммы ему помогла фортуна.

— Теперь точно могу про себя сказать: «Я везучий»! — добавил победитель.

Владимир пока не решил, на что потратит выигранные деньги. Вариантов много. У мужчины большая семья — жена и трое детей. Именно с ними он любит проводить свободное время. Также у победителя есть свой бизнес: парк спецтехники, которую он сдает в аренду. Единственное, в чем уверен счастливчик, — это то, что полученная сумма станет хорошим финансовым задатком для будущих перемен.

Интересно, что раньше Владимир уже выигрывал в лотерею крупные суммы — 60 и 100 тысяч. Но многомиллионный куш сорвал впервые.

Напомним, в лотерее «Спортлото „6 из 45“» требуется отметить 6 чисел из 45 возможных. А затем ждать, когда свою комбинацию выдаст лототрон «Столото». Призовой фонд лотереи составляет 60% от выручки. Самая большая сумма, которую удалось выиграть участнику, — 364 миллиона рублей. Обладателем этого приза стал житель Сочи в 2017 году.

Напомним, недавно слесарь из Ярославля выиграл в лотерею миллион.

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Комментарии
13
Гость
43 минуты
На его месте должен был быть я!
Гость
34 минуты
Интересно где такой молодой человек взял парк спецтехники, а он случайно не сын депутата из Ярославля?!! Ведь все же зимой вот Ярославль не кому убиратьможе поможет родному городу с арендой
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