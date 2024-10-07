«Все как в тумане»: слесарь из Ярославля рассказал, как выиграл в лотерею миллион рублей

Покупать лотерейный билет во время обеда было традицией Юрия Источник: «Столото»











Слесарь из Ярославля Юрий Носков выиграл миллион рублей в лотерее «Столото». Счастливчик купил моментальную лотерею «Сундук сокровищ» во время обеденного перерыва.

— У меня уже сложилась традиция: в обеденный перерыв иду за стаканчиком кофе и по пути покупаю лотерейный билет. В фирменном магазине «Столото» рядом с работой меня уже все продавцы знают. В этот раз взял «Сундук сокровищ». Сразу же стер защитный слой, а дальше всё как в тумане, — рассказал мужчина.

Когда осознал, сколько выиграл, руки затряслись на эмоциях, и на работу я вернулся на ватных ногах. Юрий Носков Выиграл миллион в лотерею

Бестиражные лотереи — вид розыгрыша, когда можно узнать, выиграл билет или нет, а также сумму выигрыша можно сразу после покупки билета, просто стерев на нем защитный слой. Крупнейший выигрыш в бестиражных лотереях «Столото», в размере 100 миллионов рублей выиграл житель Краснодарского края в 2023 году.

Юрий работает слесарем. Раньше он занимался спортом — увлекался гандболом, гимнастикой и дзюдо. С возрастом отошел от хобби и стал проводить свободное время вместе с семьей.

На выигранные деньги он планирует отправить внука отдохнуть на Черное море, а остаток потратить на ремонт в квартире.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. В случае выигрыша нужно заплатить налог — 13%. Или 15%, если куш превысит 5 миллионов рублей.